بيكهام يسدد الكرة الأولى في استاد إنتر ميامي الجديد

لم يتبق سوى القليل من الوقت حتى انطلاق موسم 2026 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويسود الحماس الشديد أرجاء نادي إنتر ميامي، بعد فوزه بالدوري الموسم الماضي، وبات لدى النادي أيضًا سبب آخر للفرح، حيث سينتقل من ملعب تشيس إلى ملعبه الجديد «ميامي فريدوم بارك».

وقام ديفيد بيكهام، الشريك المؤسس للنادي، بزيارة الموقع الجديد، ونشر صورًا توضح تقدم العمل، ما يؤكد أن المشروع أصبح بالفعل واقعًا ملموسًا.

وقام بيكهام بجولة في الملعب وعرض التقدم المحرز، كما نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالةً لاقت صدىً واسعًا بين مشجعي النادي وجماهير الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكتب اللاعب الدولي الإنجليزي السابق على حسابه في «إنستغرام»، مرفقًا صورًا للملعب قيد الإنشاء: «ميامي فريدوم بارك، قريبًا جدًا. قمتُ بزيارة سريعة لأرى مدى تقدم بناء ملعبنا الجديد، ولا أصدق روعته، وكان عليّ أن أكون أول من يركل الكرة هنا».

وتؤكد زيارة بيكهام أن المشروع يسير وفقًا للخطة، وأن نادي إنتر ميامي على المسار الصحيح لافتتاح واحدة من أحدث البنى التحتية لكرة القدم في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يصبح ملعب ميامي فريدوم بارك أحد أبرز المعالم المعمارية في الدوري، إذ سيتسع لـ25 ألف متفرج، وسيكون مسقوفًا ومجهزًا بأحدث التقنيات، بهدف جعل النادي من أكثر الأندية جاذبية داخل الملعب وخارجه.

ويقع الملعب في موقع استراتيجي في قلب ميامي، على بعد دقائق فقط من المطار، وسيكون محاطًا بالعديد من نقاط الوصول إلى وسائل النقل العام، كما سيحتوي على 5000 موقف سيارات، ما يسهل على المشجعين الوصول إليه في أيام المباريات والمناسبات الخاصة.

ويشمل باقي المشروع مكاتب وفنادق وحديقة عامة ومتاجر ومطاعم ومعالم سياحية، وسيغطي المشروع إجمالًا مساحة 131 فدانًا، منها 58 فدانًا مخصصة للمتنزهات العامة، أي ما يعادل أكثر من 234 ألف متر مربع من المساحات الخضراء. كما سيشمل ملاعب رياضية للشباب، ومساحات ترفيهية، ومنطقة مجهزة للحفلات الموسيقية والفعاليات الكبرى.

ويمثل هذا خطوة أساسية في ترسيخ مكانة إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، إذ لن يمثل الملعب الجديد قفزة نوعية على المستوى المؤسسي فحسب، بل سيسهم أيضًا في تعزيز علاقات النادي مع المدينة وترسيخ تطلعاته كأحد أكثر الأندية طموحًا في كرة القدم بأمريكا الشمالية.