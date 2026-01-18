عقم هجومي يحرم آرسنال من الهروب بالصدارة

سقط آرسنال في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه نوتينغهام فورست، ليهدر فرصة ثمينة للابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

واكتفى الفريق اللندني بمحاولات محدودة على مدار اللقاء، حيث افتقد الفاعلية الهجومية أمام مرمى نوتينغهام، رغم السيطرة النسبية على مجريات اللعب، ليخرج بنقطة واحدة لم تكن كافية لتحقيق هدفه بتوسيع الفارق في القمة.

وفرض آرسنال إيقاعه في الشوط الأول، مع نشاط ملحوظ للجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي الذي هدد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة، دون أن ينجح في ترجمة الفرص إلى أهداف، وسط غياب التركيز في اللمسة الأخيرة.

ورد نوتينغهام بمحاولات متقطعة، اعتمد خلالها على التحولات السريعة، دون أن تشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس ديفيد رايا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

ودفع ميكيل أرتيتا بعدد من أوراقه الهجومية في الشوط الثاني، بإشراك بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس ولياندرو تروسارد، بحثًا عن فك شفرة الدفاع، إلا أن تألق الحارس البلجيكي ماتز سيلس حال دون اهتزاز شباك نوتينغهام.

واصطدم آرسنال بصلابة دفاعية واضحة في الدقائق الأخيرة، رغم تعدد المحاولات، ليحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء، ويحرم الضيوف من نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة.

ورفع آرسنال رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول، محافظًا على الصدارة، لكنه فرط في فرصة توسيع الفارق مع ملاحقيه، قبل دخول مرحلة مهمة من الموسم.

ويستعد الفريق اللندني لأسبوع مزدحم بالمواجهات القوية، إذ يحل ضيفًا على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستقبل مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.