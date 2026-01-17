«اللي مش جاهز ميلعبش».. رسالة نارية من وائل جمعة إلى صلاح بعد مباراة نيجيريا

أطلق وائل جمعة، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات نارية عقب مباراة مصر ونيجيريا في مواجهة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا، وجه خلالها رسالة قوية تتعلق بهوية المنتخب ومعايير الانضمام إليه، في حديث حمل ردًا غير مباشر على الجدل المثار حول اللاعبين المحليين والمحترفين.

وجاءت تصريحات وائل جمعة في ظل الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية حول تركيبة المنتخب، بعد تصريحات لمحمد صلاح أشار خلالها إلى أن أغلب عناصر المنتخب المصري من اللاعبين المحليين، معتبرًا أن ذلك يؤثر على فرص المنافسة مقارنة بمنتخبات تضم عددًا أكبر من المحترفين في الدوريات الأوروبية.

وأشاد جمعة بأداء لاعبي المنتخب المصري بعد مواجهة نيجيريا، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من العناصر التي خاضت المباراة تنتمي للدوري المصري، وأنهم قدموا مستوى مميزًا، معتبرًا أن المحليين كانوا الأفضل داخل الملعب مقارنة بالمحترفين، رغم صعوبة المواجهة وضغط البطولة.

وذكر نجم الأهلي السابق بتاريخ المنتخب القاري، مشددًا على أن مصر توجت بثلاث بطولات أفريقية في فترات اعتمدت فيها بشكل كبير على لاعبين محليين، في إشارة إلى أن الانتماء والجاهزية لا يرتبطان بمكان اللعب، بقدر ما يرتبطان بالالتزام والعطاء داخل الملعب.

وأبرز جمعة اسم ياسر إبراهيم بوصفه أفضل لاعب في البطولة من وجهة نظره، معتبرًا أن تألق لاعب محلي بهذا الشكل يعكس قيمة الدوري المصري وقدرة لاعبيه على صناعة الفارق في المحافل الكبرى.

وشدد جمعة في حديثه على أن اللعب لمنتخب مصر مسؤولية كبيرة، مؤكدًا أن من لا يستطيع تقديم أقصى ما لديه «150%» لا يجب أن يكون ضمن القائمة، مشيرًا إلى أن المنتخب لا يمثل أفرادًا، بل يمثل دولة وتاريخًا وجماهير.

وكان منتخب مصر قد ودع المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا عقب خسارته أمام السنغال بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر الميدالية البرونزية أمام نيجيريا بركلات الترجيح، بعد انتهاء مواجهة المركز الثالث بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.