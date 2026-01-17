مشهد غير معتاد من فينيسيوس بعد فوز ريال مدريد على ليفانتي

غادر فينيسيوس جونيور ملعب سانتياغو برنابيو مباشرة عقب نهاية مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي، دون التوقف لتحية الجماهير، في لقطة جاءت رغم فوز الفريق بهدفين دون رد في الدوري الإسباني.

جاء تصرف النجم البرازيلي امتدادًا لأجواء مشحونة عاشها قبل انطلاق اللقاء، بعدما تلقى صافرات استهجان من المدرجات عند ذكر اسمه، على خلفية تراجع مستواه خلال الأشهر الماضية، وهو ما بدا أنه أثر عليه نفسيًا بشكل واضح.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية فينيسيوس وهو يجهش بالبكاء في الممر المؤدي إلى أرض الملعب قبل بداية المباراة، ما دفع زميله كيليان مبابي للتدخل ومحاولة تهدئته، ما أظهر حجم الضغط الذي يعيشه اللاعب داخل البرنابيو.

ودخل فينيسيوس اللقاء دون بصمة فنية مؤثرة، ولم ينجح في ترك تأثير واضح على مجريات المباراة، قبل أن يغادر أرض الملعب عقب صافرة النهاية متجهًا إلى غرفة الملابس، بينما توقف بقية لاعبي الفريق لتحية الجماهير.

وأظهر هذا التصرف استمرار حالة التوتر بين فينيسيوس والجماهير، في توقيت يشهد فيه ريال مدريد ضغوطًا متزايدة بسبب نتائجه الأخيرة.

يذكر أن ريال مدريد ودع بطولتين خلال ثلاثة أيام فقط، بعد خسارته لقب السوبر الإسباني أمام برشلونة، وخروجه من كأس الملك أمام أحد أندية الدرجة الثانية، بينما يواصل في الوقت نفسه المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.