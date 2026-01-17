تعادل مثير يحسم كلاسيكو الإمارات بين العين والوحدة

حسم التعادل الإيجابي 2-2 كلاسيكو الإمارات بين العين والوحدة، في القمة التي احتضن مجرياتها استاد هزاع بن زايد، ضمن مواجهات الجولة الـ13 بدوري أدنوك للمحترفين.

باحت القمة بكل أنواع الإثارة والندية، وكان كودجو لابا وعمر خريبين صاحبي المشهد التهديفي، حيث سجل للعين لابا هدفين في الدقيقتين 9 و51، وبصم عمر خريبين على هدفي الوحدة في الدقيقتين 29 و69. وبتلك النتيجة رفع العين رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، فيما اقتحم الوحدة المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

بدأت الإثارة من الدقيقة الأولى، وسط ضغط مبكر من العين على الوحدة، حتى سجل كودجو لابا الهدف الأول في الدقيقة 9 من صناعة بلاسيوس، ليصل لابا إلى الهدف رقم 132 في دوري المحترفين (20 بقدمه اليسرى)، ويصنع ماتياس بلاسيوس 3 من آخر 4 أهداف سجلها لابا في دوري أدنوك للمحترفين.

بحث الوحدة عن ردة فعل سريعة لتعديل النتيجة، وهدد مرمى العين برأسية كريستيان بنتيكي في الدقيقة 22 مرت بجوار المرمى، ومن ركلة جزاء أعاد الوحدة الكلاسيكو إلى كفة التعادل، بركلة نفذها عمر خريبين بنجاح في الدقيقة 29، ليسجل خريبين 3 من أصل 6 أهداف في مرمى العين بدوري المحترفين من علامة الجزاء.

سارت باقي دقائق الشوط الأول صراعًا متبادلًا بين الفريقين في الهجوم والاستحواذ، دون تغيير على مستوى النتيجة، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

بدأ العين الشوط الثاني بهدف ثانٍ بتسديدة قوية من كودجو لابا في الدقيقة 51، وفي الوقت نفسه تعرض لاعب الوحدة فاتورة أوجبو للبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 53، لتتعقد مهمة فريقه، لكن كان لعمر خريبين رأي آخر بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليحرز خريبين 5 من أصل 7 أهداف له في مرمى العين بدوري المحترفين على استاد هزاع بن زايد.

وعادت الأمور أكثر صعوبة على الوحدة بعد نجاحه في تعديل النتيجة، حيث شهدت الدقيقة 75 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء لفاكوندو دانيل، ليكمل أصحاب السعادة باقي دقائق المباراة بتسعة لاعبين، فيما حرم خالد عيسى، حارس العين، الوحدة من قلب الطاولة بتصديه لرأسية قوية.

سارت الدقائق الأخيرة من المباراة على درب الإثارة، بضغط متواصل من العين، واستبسال دفاعي بروح كبيرة من الوحدة، لتنتهي القمة بالتعادل الإيجابي 2-2 في النهاية.