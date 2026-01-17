من مدرجات محمد الخامس.. ردود فعل غير متوقعة تجاه منتخب مصر

فرضت مدرجات ملعب محمد الخامس أجواء استثنائية خلال مباراة مصر ونيجيريا في مواجهة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا، بعدما رافقت صافرات الاستهجان تحركات لاعبي المنتخب المصري، في واقعة غير معتادة تجاه الفراعنة.

وأطلقت الجماهير المغربية الحاضرة صافرات الاستهجان مع كل استحواذ للاعبي منتخب مصر على الكرة، وسط تشجيع واضح لمنتخب نيجيريا، ما أضفى حالة من التوتر الجماهيري داخل الملعب، ولفت الأنظار بعيدًا عن مجريات اللقاء الفنية.



وانطلقت صافرات الاستهجان بداية من عزف النشيد المصري قبل انطلاق المباراة، في لقطة أثارت ردود فعل واسعة، خاصة أنها جاءت في مباراة ترتيبية لا تحمل طابع المنافسة المباشرة على اللقب.

ورد المعلق علي محمد علي على الأجواء الجماهيرية خلال البث المباشر، مؤكدًا أن تشجيع الجماهير أو عدمه لا يمثل ضغطًا على المنتخب، قائلاً: اللي عايز يشجعنا يشجعنا واللي ما يشجعناش ما يشجعناش.. إحنا 120 مليون مصري واللي نفسه في حاجة نعملها له»، في تعليق عكس ثقة وعدم اكتراث بما يدور في المدرجات.



وجاءت هذه الأجواء في ظل حالة من التوتر الجماهيري المسبق، على خلفية تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التي لمح خلالها إلى استفادة بعض المنتخبات من قرارات تحكيمية خلال البطولة، وتبع هذه التصريحات رد من وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، الذي أشار إلى أن «بعض العقليات بحاجة إلى التغيير»، في إشارة غير مباشرة إلى مدرب مصر، وسبق ذلك حالة من الاحتقان بين جماهير المنتخبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يمتد هذا التوتر من المنصات الرقمية إلى المدرجات، وينعكس في ردود فعل الجماهير المغربية الحاضرة داخل ملعب محمد الخامس.