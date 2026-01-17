طيران الإمارات.. شراكة رائدة في خدمة الكرة الإماراتية

تعد كرة القدم رياضة عالمية وطالما حظيت بمكانة أساسية في قائمة الأنشطة التي ترعاها طيران الإمارات، من خلال استحواذها على حقوق الرعاية عبر الاتفاقيات التي توقعها مع مجالس إدارات الاتحادات والأندية العالمية على مر السنين، لتصبح علامة طيران الإمارات إحدى أبرز العلامات التجارية في عالم كرة القدم.



وتعد «طيران الإمارات» العلامة الأبرز في عالم النقل الجوي، والشركة العالمية صاحبة الأدوار الوطنية الرائدة، والحضور الفعال والمستمر في خدمة شرائح المجتمع كافة من خلال مساهماتها السخية، ومبادراتها المتواصلة منذ بزوغ فجرها الذي غيّر مفاهيم خدمات الطيران ببصمة إماراتية خالصة.



كما أسهمت «طيران الإمارات» في تعزيز المسيرة الاحترافية لكرة القدم الإماراتية، عبر دعمها المتواصل لرابطة المحترفين الإماراتية من خلال رعايتها على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي ألقى بظلاله إيجاباً على الأندية المحترفة ومسابقات الرابطة.



وضمن مباراة الوصل والجزيرة في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي أقيمت اليوم، حرصت الشركة الرائدة على تنظيم فعالية لاقت الاستحسان من جماهير الناديين التي حرصت على متابعة اللقاء من مدرجات ستاد زعبيل، حيث قامت مضيفات طيران الإمارات بتوزيع قبعات تحمل شعار الشركة الأفضل في العالم، كما شاركت مضيفات طيران الإمارات لحظة نزول الفريقين وطاقم الحكام وكذلك الاصطفاف الرسمي قبل المباراة على أرضية الملعب إلى جانب التقاط الصور التذكارية الخاصة قبل انطلاقة المواجهة، تخليداً لمبادرة ليست بجديدة على «طيران الإمارات».