المهزوم دائماً يشتكي.. الركراكي يرد على تصريحات حسام حسن قبل نهائي أمم أفريقيا

رد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، على الجدل الذي أثارته تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر، بشأن التحكيم في بطولة أمم أفريقيا، مؤكداً أن الحديث عن وجود حماية تحكيمية للمغرب غير صحيح، ومشدداً على أن تبرير الإخفاق بالتحكيم أصبح سلوكاً متكرراً في الكرة الأفريقية، دون أن يذكر اسم مدرب مصر بشكل مباشر.

وقال الركراكي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق نهائي كأس أمم أفريقيا، إن الشكوى من التحكيم ظهرت في مباريات عديدة بالبطولة، سواء في مواجهات كوت ديفوار أو مصر، معتبراً أن الفريق المهزوم غالباً ما يلجأ للحديث عن الحكام، بدلاً من التركيز على الأداء داخل الملعب.



وأشار مدرب المغرب إلى أن الأخطاء التحكيمية موجودة في كل مكان، سواء في أفريقيا أو أوروبا، موضحاً أن المبالغة في الحديث عنها أمر مؤسف، ويجب أن يقابله توجه مختلف، يقوم على حماية الحكام، وليس الهجوم عليهم، واستشهد بتجربة منتخب بلاده في نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا، مؤكداً أن المغرب لم يشتكِ رغم وجود ضربة جزاء واضحة، واختار وقتها تقبل الخسارة والعودة للعمل.

وشدد الركراكي على أن كرة القدم تُحسم داخل المستطيل الأخضر، وأن الفريق الأفضل هو من يفوز في النهاية، داعياً إلى تغيير ما وصفه بـ «العقلية الأفريقية»، التي تبحث عن أعذار خارجية بعد كل خسارة.



وتحدّث مدرب المنتخب المغربي عن مواجهة السنغال في النهائي، واصفاً المنافس بأنه من أقوى منتخبات القارة والعالم، وصاحب خبرات كبيرة في المباريات النهائية، مؤكداً أن اللقاء سيكون متكافئاً إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية للمغرب، تتمثل في اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

وأوضح الركراكي أن اللعب على أرض المغرب، يحمل في الوقت نفسه ضغطاً مضاعفاً على اللاعبين، بسبب التوقعات الجماهيرية، والانفعالات المصاحبة للمباريات الكبرى، مؤكداً أن المنتخب أظهر شخصيته الحقيقية أمام المنتخبات القوية، وهو ما انعكس في نتائجه خلال العامين الأخيرين.



واختتم الركراكي تصريحاته بالتأكيد على أن طموحه لا يقتصر على التتويج بالنسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا فقط، بل يمتد إلى بناء منتخب مغربي حاضر باستمرار في النهائيات القارية، وقادر على المنافسة على الألقاب في المستقبل، معتبراً أن التتويج باللقب في الرباط، لن تكون مهمة سهلة لأي منتخب.

يُذكر أن منتخب المغرب سيواجه نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا، مساء غدٍ الأحد، في مواجهة مرتقبة، تجمع بين صاحب الأرض والجمهور، وأحد أقوى منتخبات القارة في السنوات الأخيرة، على لقب البطولة القارية.