ريناتو جونيور يهدي الوصل فوزًا ثمينًا على الجزيرة في الزمن القاتل

انتزع الوصل فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الجزيرة في الدقيقة الثالثة من الزمن المهدر للقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة مثيرة كانت تمضي نحو التعادل، لكن البديل ريناتو جونيور خطف هدف الفوز الثمين الذي منح فريقه ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 25 نقطة، وضعته في المركز الثالث «مؤقتًا»، وبقي الجزيرة برصيد 21 نقطة في المركز الخامس.

ومنذ صافرة البداية، كشف الفريقان رغبتهما في تحقيق الفوز وخطف هدف مبكر، من خلال الاعتماد على اللعب المفتوح والأسلوب الهجومي بهدف الوصول إلى الشباك، وتبادلا الهجمات بشكل مكثف دون أن تُشكّل خطورة كبيرة، باستثناء بعض المحاولات، نتيجة الأداء الدفاعي المتماسك للفريقين وتألق حارس المرمى محمد علي «الوصل»، وعلي خصيف «الجزيرة». فيما كانت أبرز فرص الجزيرة من حالة انفراد للاعب محمد ربيع، لكنه لم يُحسن التعامل مع الكرة، وفرصة أخرى للوصل قادها خيمينيز لم يُكتب لها النجاح.

وعاد الفريقان بذات الحماس في شوط اللعب الثاني، الذي شهد تسديدة مبكرة من مهاجم الجزيرة برونو دي أوليفيرا، تألق في التصدي لها حارس مرمى الوصل. ومع تقدم دقائق اللعب ارتفعت درجات الحماس، وسط إصرار كل فريق على هز الشباك، ونشاط المدربين في إجراء التبديلات بحثًا عن هدف التقدم. وشهد الجزء الأخير من اللقاء تفوق الوصل، الذي كان الأوفر هجوميًا، وهدد مرمى الجزيرة بعدد من الكرات، منها تسديدة البديل بلاسيوس التي علت العارضة بقليل، وفي الزمن الضائع تمكن البديل ريناتو جونيور من خطف هدف الفوز الذي أهدى فريقه أغلى ثلاث نقاط.