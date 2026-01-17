مبابي يقفز مركزًا.. الدقيقة 58 تعيد ترتيب الهدافين الفرنسيين

قفز النجم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد خطوة جديدة في سجل الهدافين الفرنسيين عبر التاريخ، بعدما سجل هدفًا للميرنغي أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، وضعه في وصافة قائمة أكثر اللاعبين الفرنسيين تسجيلًا للأهداف في مسيرتهم الكروية.

وسجل مبابي الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 58، رافعًا رصيده إلى 412 هدفًا في مسيرته مع الأندية والمنتخب، ليتجاوز رقم الأسطورة تييري هنري الذي سجل 411 هدفًا، ويقفز إلى المركز الثاني في قائمة الهدافين الفرنسيين عبر التاريخ.

وثبت هذا الهدف اسم مبابي في المركز الثاني خلف كريم بنزيما، المتصدر بـ 523 هدفًا، ليواصل نجم ريال مدريد صعوده السريع في قائمة تضم أبرز أساطير الكرة الفرنسية عبر العقود.

وواصل مبابي في الوقت ذاته تقديم موسم مثالي في الدوري الإسباني، بعدما حافظ على معدل تهديفي كامل بتسجيله 19 هدفًا خلال 19 مباراة خاضها في الليغا، مؤكدًا تأثيره المباشر مع ريال مدريد منذ بداية الموسم.