ليس مباراتين فقط.. مفاجأة جديدة في إيقاف مروان عطية وصلاح محسن

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تفاصيل جديدة بشأن عقوبة ثنائي منتخب مصر مروان عطية وصلاح محسن، بعدما تبين أن قرار الإيقاف لا يقتصر على مباراتين فقط، كما أعلن في البداية، بل يمتد إلى أربع مباريات وفق حيثيات القرار الرسمي.



وأوضحت مصادر مطلعة داخل لجنة الانضباط أن العقوبة تقضي بإيقاف كل لاعب أربع مباريات، على أن تنفذ مباراتان منها بشكل فوري، بينما يتم تعليق تنفيذ المباراتين المتبقيتين لمدة عام واحد من تاريخ صدور القرار، وفي حال ارتكب أي من اللاعبين مخالفة انضباطية جديدة، سواء مع ناديه أم مع المنتخب، تفعّل العقوبة المعلقة ويوقف مباراتين إضافيتين.



وأشارت حيثيات القرار إلى توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على كل لاعب، استناداً إلى تقرير حكم المباراة والمراقب العام، اللذين أكدا أن مروان عطية وصلاح محسن وجها إشارات اعتبرها «كاف» مسيئة لطاقم التحكيم عقب نهاية مواجهة نصف النهائي.



وفاجأ القرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، بعدما صدر بشكل نهائي عقب ختام المران الأخير استعداداً لمباراة نيجيريا، ليحسم غياب الثنائي رسمياً عن مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

واستند «كاف» في قراره إلى مراجعة التقارير الرسمية وتقارير الحكام، معتبراً أن تصرفات ما بعد المباراة تمثل مخالفة للوائح السلوك والانضباط المعتمدة في البطولة القارية، وهو ما استدعى توقيع عقوبة مشددة رغم تعليق جزء منها.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام السنغال بهدف دون رد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، على أن يلتقي اليوم مع نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.