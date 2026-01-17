هدية غير متوقعة لأرسنال من ديربي مانشستر

قدم ديربي مانشستر هدية ثمينة لأرسنال في سباق المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي، بعدما نجح مانشستر يونايتد في إسقاط غريمه مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

وفرض مانشستر يونايتد أفضليته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، وظهر الطرف الأكثر تنظيمًا وحضورًا، في مقابل أداء باهت من مانشستر سيتي الذي افتقد الفاعلية الهجومية ولم ينجح في تشكيل تهديد حقيقي على مرمى أصحاب الأرض.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يترجم يونايتد تفوقه في الشوط الثاني، عندما افتتح الكاميروني بريان مبيومو التسجيل في الدقيقة 65، في أولى مشاركاته بعد عودته من كأس الأمم الأفريقية، واضعًا فريقه في المقدمة.

وعزز أصحاب الأرض تفوقهم في الدقيقة 76 عن طريق باتريك دورغو، الذي أنهى آمال سيتي في العودة، وأكد تفوق يونايتد في واحدة من أفضل مبارياته خلال الموسم الحالي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم مؤقتًا إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 43 نقطة، ليبقى متساويًا مع أستون فيلا صاحب الرصيد ذاته، في صراع مشتعل على مراكز القمة.

وعززت هذه النتيجة موقف أرسنال في الصدارة، إذ يتربع «الجانرز» على القمة برصيد 49 نقطة، مستفيدًا من تعثر أحد منافسيه المباشرين في توقيت مهم من الموسم.