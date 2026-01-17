شهد المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال أزمة جديدة، بعدما أثار سؤال وجه من أحد الصحفيين المغاربة حالة من التوتر داخل القاعة، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال 48 ساعة فقط في مؤتمرات البطولة.

ووجه الصحفي المغربي سؤالًا إلى موسى نياكاتي، لاعب منتخب السنغال، تساءل فيه عما إذا كان المنتخب السنغالي قد حضر إلى المغرب من أجل «إفساد عيد» الجماهير المغربية، وهو ما قوبل برفض واضح من اللاعب الذي اعتبر الصيغة غير مقبولة.

للمرة الثانية.. أزمة في مؤتمر نهائي أمم أفريقيا بسبب صحفي مغربي

محمود سعيد

ورد نياكاتي مؤكداً أن منتخب السنغال يخوض مبارياته باحترام كامل لجميع المنافسين، مشدداً على أن فريقه لا يسعى لإفساد أي مناسبة، وأن القيم التي تربى عليها اللاعبون في السنغال تقوم على احترام الخصم واللعب بروح رياضية.

وأوضح مدافع السنغال أن العلاقة بين المغرب والسنغال علاقة أخوية، وأن هذا الشعور كان حاضراً طوال البطولة، معتبراً أن التوترات الإعلامية أو التنظيمية لا يجب أن تؤثر على أجواء النهائي، خصوصاً في الساعات الأخيرة التي تسبق المباراة.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد فقط من أزمة مشابهة شهدها المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر ونيجيريا، عندما دخل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في مواجهة مباشرة مع صحفي مغربي، عقب سؤاله عما إذا كان «يحمل فشله وإخفاق المنتخب المصري للملاعب والفنادق في المغرب».

ورفض حسام حسن الرد على السؤال، مؤكداً أنه غير لائق، ومشدداً على رفضه لهذا الأسلوب في الطرح الإعلامي، قبل أن يواصل حديثه حول الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة.

وتقام مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال مساء غدٍ الأحد على ملعب مولاي الأمير عبدالله.