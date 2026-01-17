ليلة صاخبة في البرنابيو.. جماهير ريال مدريد تطالب برحيل بيريز

شهدت مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو حالة من الغضب خلال مواجهة ريال مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، بعدما تحولت أجواء المباراة إلى احتجاج جماهيري واسع، عبرت خلاله الجماهير عن استيائها من الوضع الفني والإداري للفريق.

ورفعت جماهير ريال مدريد سقف احتجاجها سريعًا، إذ لم تكتف بصافرات الاستهجان ضد أداء اللاعبين، بل وجهت هتافات مباشرة إلى المقصورة الرئيسية، مطالبة برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريز، في مشهد عكس حجم الأزمة التي يمر بها «الميرينغي».

وردد المشجعون هتافات جماعية واضحة من بينها «فلورنتينو استقل»، محملين إدارة النادي المسؤولية الكاملة عن تراجع النتائج وتخبط القرارات خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى التخطيط الفني أو إدارة الملفات الكبرى داخل الفريق.

وامتدت موجة الغضب لتشمل الجهاز الفني وبعض اللاعبين، في ظل شعور عام لدى قطاع كبير من الجماهير بأن المشكلة لم تعد مرتبطة بمباراة أو نتيجة بعينها، بل بمشروع رياضي فقد بوصلته، ولم يعد يلبي طموحات المدرج المدريدي المعتاد على المنافسة وحصد الألقاب.

وجاء هذا التصعيد بعد سلسلة من الإخفاقات، أبرزها خسارة لقب السوبر الإسباني، وتوديع كأس الملك، إلى جانب التعثرات المتكررة في الدوري، وهي نتائج رأت الجماهير أنها نتيجة مباشرة لسياسات إدارية خاطئة وتأخر في اتخاذ قرارات مهمة.