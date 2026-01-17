رسميًا.. تأجيل موعد كأس أمم أفريقيا 2027

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تأجيل موعد إقامة كأس أمم أفريقيا 2027 من شهر فبراير إلى أغسطس، في قرار رسمي يخص النسخة التي تستضيفها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وأوضح موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي، أن القرار جاء لمنح الدول الثلاث المضيفة وقتًا إضافيًا للاستعداد، مؤكدًا أن البطولة كان مقررًا لها الإقامة في فبراير، قبل أن يتم اعتماد أغسطس موعدًا جديدًا، بما يتيح إنفاق موارد أكبر على الجوانب التنظيمية والبنية التحتية.

وأشار رئيس «كاف» إلى أن الاستعداد لتنظيم بطولة بحجم كأس أمم أفريقيا يتطلب استثمارات كبيرة وتخطيطًا طويل الأمد، معتبرًا أن منح الدول المضيفة فترة زمنية أطول يصب في مصلحة نجاح البطولة وخروجها بصورة تليق بقيمة المسابقة القارية.

ويعد هذا التعديل امتدادًا لنهج الاتحاد الإفريقي في إعادة جدولة بعض بطولاته خلال السنوات الأخيرة، في ظل تحديات تنظيمية، إلى جانب السعي لتفادي التعارض مع روزنامة الأندية الأوروبية والبطولات العالمية الكبرى.

وتقام نسخة 2027 بنظام الاستضافة المشتركة بين ثلاث دول من شرق أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهو ما يفرض متطلبات إضافية على مستوى الملاعب، وشبكات النقل، ومرافق الإقامة، والتنسيق الأمني والتنظيمي بين أكثر من دولة.

ويهدف «كاف» من خلال هذا القرار إلى ضمان جاهزية الملاعب والمنشآت وفق المعايير القارية والدولية، بعد التجارب السابقة التي شهدت تعديلات على مواعيد بطولات كبرى بسبب عوامل تنظيمية أو مناخية.