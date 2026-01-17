تطورات جديدة في أزمة إيقاف مروان عطية

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي المصري عن تطورات جديدة في ملف إيقاف مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول، على خلفية ما بدر منه عقب مباراة منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية.

وأوضحت المصادر أن إدارة الكرة بالأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تحركت فور ظهور الواقعة، إذ طلب رئيس النادي من وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إعداد تقرير تفصيلي عن تصرف اللاعب، مع التأكيد على ضرورة تنبيهه وزملائه بضرورة الالتزام بالسلوكيات التي تليق باسم النادي داخل الملعب وخارجه.

واستقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي على توقيع عقوبة مالية على مروان عطية، في خطوة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً، وحرص النادي على الحفاظ على صورته محلياً وقارياً.

وجاء هذا القرار بسبب الإشارة التي صدرت من اللاعب عقب نهاية مباراة مصر والسنغال، والتي فسرت على نطاق واسع باعتبارها اتهاماً لحكم اللقاء بتلقي رشوة، وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي تصرفاً غير مقبول ويتعارض مع مبادئ القلعة الحمراء.

وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي ترى أن الواقعة لا تتماشى مع القيم التي يحرص النادي على ترسيخها لدى لاعبيه، خصوصاً في ظل مشاركة اللاعب مع المنتخب المصري، وما يترتب على ذلك من مسؤولية مضاعفة في البطولات القارية.

وتزامن التحرك الداخلي للأهلي مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي أخطر مسؤولي منتخب مصر رسمياً بإيقاف مروان عطية وصلاح محسن لمدة مباراتين، على خلفية ما بدر منهما عقب مواجهة السنغال، ليغيبا عن مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا، إضافة إلى أول مباراة رسمية للمنتخب ضمن بطولات «كاف».

وشارك مروان عطية مع منتخب مصر في أربع مباريات خلال منافسات البطولة، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، سعياً لحصد البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، في بطولة يظل خلالها صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب.