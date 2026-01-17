قبل مواجهة المغرب.. مدرب السنغال: مصر الأفضل في أفريقيا

أشاد بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، بمنتخب مصر، مؤكداً أنه الأفضل في قارة أفريقيا، وذلك عقب المواجهة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، التي حسمها «أسود التيرانغا» بهدف دون رد، قبل الاستعداد لخوض النهائي أمام المغرب.



وتحدث ثياو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي عن مسار البطولة، موضحاً أن مواجهة مصر كانت محطة مفصلية في طريق النهائي، نظراً لقيمة المنتخب المصري وتاريخه القاري، معتبراً أن الفوز عليه منح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل المباراة الختامية.



وتطرق مدرب السنغال إلى ملف التحكيم، مفضلاً الابتعاد عن الجدل، وأكد أن الأخطاء واردة في كرة القدم، سواء من الحكام أو اللاعبين، وأن التركيز يجب أن يكون داخل المستطيل الأخضر فقط، خاصة في مباراة بحجم النهائي.

وأوضح ثياو أن منتخب السنغال لا ينوي الانشغال بأداء الحكام أمام المغرب، مشدداً على أن الحسم يكون دائماً داخل الملعب بين 11 لاعباً في كل فريق، في ظل وجود حكام محترفين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأشار مدرب السنغال إلى أن التنظيم العام لكأس أمم أفريقيا 2025 كان في مستوى عالٍ ونال إشادة واسعة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تفادي أي أخطاء تنظيمية في المراحل المهمة، حفاظاً على صورة البطولة والكرة الأفريقية.



وأكد ثياو أن منتخب بلاده يدخل النهائي بطموح التتويج بالنجمة الثانية في تاريخه، مع إدراك صعوبة مواجهة منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور، مشيراً إلى أن المنتخب المغربي يملك عناصر مميزة وخبرة كبيرة، بعدما قدم تمثيلاً مميزاً للقارة في كأس العالم 2022.



واختتم مدرب السنغال تصريحاته بالتأكيد على أن بلوغ المباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا ليس بالأمر السهل، مجدداً احترامه لجميع المنافسين، ومشدداً على أن التركيز سيكون منصباً على الأداء، بعيداً عن أي عوامل خارجية، في سعيه للعودة بالكأس إلى داكار.