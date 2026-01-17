لحظات قلق في البرنابيو بعد سقوط مبابي

شهد ملعب سانتياغو برنابيو لحظات من القلق قبل دقائق من انطلاق مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، عقب سقوط الفرنسي كيليان مبابي خلال عمليات الإحماء، في مشهد أثار مخاوف الجماهير والجهاز الفني.

وسقط مبابي على أرضية الملعب بعد تدخل قوي أثناء الإحماءات، ليبقى ممسكًا بساقه لثوان وسط ترقب واضح من زملائه وأفراد الجهاز الفني، قبل أن تتجه الأنظار سريعًا نحو الطاقم الطبي.

وتدخل الجهاز الطبي لريال مدريد للاطمئنان على حالة المهاجم الفرنسي، حيث تلقى الإسعافات اللازمة داخل الملعب، وظل تحت الملاحظة قرابة دقيقتين، في وقت سادت فيه حالة من التوتر داخل المدرجات.

واستعاد مبابي توازنه عقب التدخل الطبي، ليواصل التحركات بشكل طبيعي، ما خفف من حدة القلق بشأن جاهزيته، لتسير الأمور بصورة طبيعية بعد ذلك، وسط متابعة دقيقة من الجهاز الفني لريال مدريد، الذي فضل عدم المجازفة بأي قرار متسرع قبل انطلاق اللقاء.