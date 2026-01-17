الشارقة وكلباء.. تصحيح المسار وطموح الانتصار

يلتقي الشارقة وضيفه كلباء عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة قوية يسعى خلالها صاحب الأرض إلى تصحيح مساره والعودة إلى سكة الانتصارات، ومصالحة جماهيره عقب خسارته الأخيرة أمام البطائح بنتيجة 0-2 في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة، وهي النتيجة التي عطلت تقدم الفريق في جدول الترتيب وجمدت رصيده عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر، ما يدفعه للبحث بقوة عن فوز يُنهي به القسم الأول من المنافسة بصورة أفضل ويمنحه دفعة في سلم الترتيب الذي يحتل فيه موقعاً لا يتناسب مع تاريخ السابق.



في المقابل، يدخل كلباء المواجهة بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما خرج من الجولات الثلاث الماضية بتعادلين أمام الجزيرة والوصل، إلى جانب فوزه في الجولة قبل الماضية على عجمان، ليصل رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع بمنتصف جدول الترتيب، ويأمل الفريق في الاقتراب أكثر من فرق المقدمة، مستنداً إلى الأداء المتميز الذي قدمه منذ بداية الموسم، والمستوى التصاعدي للاعبيه، ما ينذر بصراع مشتعل على نقاط الفوز بين الطرفين في مواجهة مفتوحة تتقبل النتائج كافة.