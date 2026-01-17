برولي: حزني على الخروج الآسيوي لن يمنع فخري بلاعبي المنتخب الأولمبي

أعرب مارسيلو برولي مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، عن فخره بأداء اللاعبين على الرغم من الخسارة أمام فيتنام بنتيجة 2-3، في الوقت الإضافي لمباراة المنتخبين في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة.

وأشاد برولي -على الرغم من خيبة أمله بعد الخروج من المنافسة- بالروح القتالية للاعبيه، مشيراً إلى أنهم قاتلوا مرتين للعودة إلى التعادل قبل أن يستسلموا في الوقت الإضافي.



وقال: «كان منتخب فيتنام قوياً كما توقعنا، وهو فريق يفضل اللعب على الهجمات المرتدة، ويتميزون بالسرعة، وقدموا أداءً جيداً في المباراة». وأضاف: «نشعر بحزن شديد للخسارة، ولكن في الوقت نفسه، أنا فخور جداً بجهود وأداء اللاعبين، وسنعود إلى ديارنا بفخر ورضا كبيرين».



وأكمل: «لم يكن الخروج من ربع النهائي الهدف المنشود، ولكن التطور الذي أظهره اللاعبون في المباريات الأربع، هو ما أثار إعجابي، ومن المؤكد أن مستوى الفريق واللاعبين قد تحسن من مباراة لأخرى».

اختتم المدرب الأوروغواياني قائلاً: «سنقوم بتحليل المباريات بدقة، ولكنني أعتقد أنه ينبغي علينا منح اللاعبين المزيد من الفرص ليكونوا جاهزين للمشاركة في المباريات الدولية».