بعد أنباء رحيل أشرف صبحي.. من يقود وزارة الشباب والرياضة المصرية؟

تداولت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أنباء عن اقتراب أشرف صبحي من مغادرة منصبه وزيرًا للشباب والرياضة في مصر، ضمن التغيير الوزاري المرتقب، مع ترقب للإعلان عن الاسم الذي سيتولى قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

ووضعت التقارير اسم حازم إمام نجم الزمالك السابق ضمن الأسماء المرشحة بقوة لتولي حقيبة الشباب والرياضة، في حال تأكد رحيل أشرف صبحي، مستندة إلى حضوره السابق في المشهد الرياضي، وخبرته الإدارية، إلى جانب ارتباطه الطويل بكرة القدم المصرية من مواقع مختلفة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن طرح اسم حازم إمام يأتي في إطار توجه عام لإسناد المناصب الرياضية لوجوه تنتمي إلى الوسط الرياضي نفسه، وقادرة على التعامل مع الملفات الشائكة التي تخص الأندية والاتحادات والمنتخبات الوطنية.

ولفتت التقارير إلى أن التغيير الوزاري المحتمل يهدف إلى ضخ دماء جديدة في عدد من الحقائب الخدمية، من بينها وزارة الشباب والرياضة، في ظل تقييم شامل لأداء المرحلة الماضية، ومتطلبات المرحلة المقبلة.

ويتوقع أن يتبع هذا التغيير فتح ملفات عدة داخل وزارة الشباب والرياضة، من بينها تطوير البنية التحتية، ودعم الاتحادات، وملف المنتخبات والاستعدادات للاستحقاقات القارية والدولية.