بعد النتائج المخيبة.. ريال مدريد يواجه غضب جماهيره بالتحذير

وجه ريال مدريد تحذيرًا مباشرًا إلى جماهير مدرج «غرادا دي أنيميشن»، المخصص للتشجيع المنظم داخل ملعب سانتياغو برنابيو، في محاولة لاحتواء حالة الغضب التي تصاعدت مؤخرًا، قبل مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني.

وجاء هذا القرار بعدما ودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا، وخسر لقب السوبر الإسباني أمام برشلونة، في أسبوع اتسم بالارتباك داخل أروقة الميرنغي، وأعاد فتح باب الانتقادات الجماهيرية بشكل واسع.

واستهل ريال مدريد عهد مدربه الجديد ألفارو أربيلوا وسط ضغوط كبيرة، إذ يخوض مواجهة ليفانتي كأول اختبار له في الليغا، بعد بداية غير موفقة في الكأس شهدت خسارة أول ألقابه أمام فريق درجة ثانية، ما زاد من حالة الاحتقان في المدرجات.

ومنع النادي، بحسب ما نقلته إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أي شكل من أشكال صافرات الاستهجان من مدرجات «غرادا»، مؤكدًا أن أي مشجع يثبت تورطه في إطلاق صافرات ضد الفريق أو لاعبيه، سيحرم من دخول البرنابيو خلال الفترة المقبلة.

وشدد ريال مدريد على أنه سيراجع تسجيلات كاميرات المراقبة عقب المباراة لتحديد المخالفين، في رسالة واضحة مفادها أن الاستهجان مرفوض داخل الملعب، وأن من يرغب في التعبير عن غضبه يمكنه فعل ذلك خارج أسواره.

وربطت إدارة النادي هذا التحذير بما شهدته المباريات الأخيرة من صافرات متكررة، خاصة تلك التي طالت البرازيلي فينيسيوس جونيور، سواء في مباريات الليغا أو خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني خارج إسبانيا، وهو ما اعتبره النادي تجاوزًا للحدود المقبولة.

وأكد ريال مدريد أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية اللاعبين وتهيئة أجواء تساعد الفريق على استعادة تركيزه، في مرحلة يسعى خلالها لتعويض إخفاقاته الأخيرة، والعودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني.