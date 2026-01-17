نهائي «الكان» يغير روزنامة التعليم في المغرب

اتخذت وزارة التعليم في المغرب قرارًا استثنائيًا بتأجيل الامتحانات لمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، تزامنًا مع إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقررة غدًا الأحد 18 يناير، والتي تجمع المنتخب المغربي بنظيره السنغالي.

وجاء القرار، بحسب بيان رسمي للوزارة، في ظل الظروف الخاصة المصاحبة لوصول المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية، وما يرافق الحدث من اهتمام جماهيري وإعلامي واسع، يشمل التلاميذ وأسرهم، بما قد يؤثر على الاستقرار النفسي والاستعداد الذهني للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وشمل الإجراء تعديل المواعيد الزمنية للاختبارات المقررة ضمن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025-2026، بهدف تفادي تزامن الامتحانات مع الحدث القاري، وضمان إجرائها في أجواء تعليمية مناسبة بعيدًا عن أي ضغوط.

وأكدت الوزارة، في توجيهاتها للجهات التعليمية المعنية، أن القرار يأتي ضمن سياسة مرنة لإدارة الجدول الدراسي، تراعي مصلحة الطلاب، وتوازن بين متطلبات العملية التعليمية والظروف الاستثنائية التي يفرضها حدث رياضي بهذا الحجم.

ويخوض المنتخب المغربي المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025 مساء الأحد على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في مواجهة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة داخل المغرب وخارجه، الأمر الذي انعكس على عدد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم.