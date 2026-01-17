قبل ساعات من مواجهة نيجيريا.. «كاف» يصدم مصر بعقوبات انضباطية

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يتضمن صدور قرارات انضباطية عاجلة بحق ثنائي منتخب مصر مروان عطية وصلاح محسن، قبل ساعات قليلة من مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

وأعلن «كاف» إيقاف مروان عطية وصلاح محسن لمدة مباراتين، استنادًا إلى تقرير مراقب مباراة نصف النهائي أمام السنغال، التي شهدت رصد مخالفات انضباطية بعد نهاية اللقاء، ليغلق بذلك ملف مشاركة الثنائي في مباراة المركز الثالث.

وفرض القرار واقعًا جديدًا على الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعدما تأكد خروج الثنائي من حسابات مواجهة نيجيريا، ما يضع المدرب حسام حسن أمام خيارات محدودة لإجراء تعديلات اضطرارية على التشكيل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيجيري، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما خسر الفراعنة أمام السنغال بهدف دون رد في نصف النهائي، فيما ودع المنتخب النيجيري المنافسة على اللقب عقب الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح، في لقاء امتد لـ 120 دقيقة.