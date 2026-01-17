أول تصريح رسمي من توتنهام حول رغبته في التعاقد مع مرموش

كشف توماس فرانك، المدير الفني لتوتنهام، حقيقة ما تردد بشأن اهتمام ناديه بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، مؤكدًا أن السياسة الحالية للنادي لا تقوم على التحرك بدافع الطوارئ أو سد الفراغ المؤقت، بل على صفقات تخدم المشروع طويل المدى.

وأوضح فرانك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي لندن أمام وست هام يونايتد، أن توتنهام يمر بظروف صعبة على مستوى الخط الأمامي بسبب الإصابات والغيابات، مشيرًا إلى غياب البرازيلي ريتشارليسون لفترة قد تمتد إلى سبعة أسابيع إثر إصابة في أوتار الركبة، إلى جانب غياب محمد قدوس ورحيل برينان جونسون خلال سوق الانتقالات الحالية.

وشدد مدرب الفريق اللندني على أن هذه الظروف لن تدفع الإدارة إلى اتخاذ قرارات متسرعة، قائلًا إن التفكير لا يقتصر على الأشهر القليلة المقبلة فقط، بل يمتد إلى مستقبل الفريق ككل، وهو ما يجعل أي صفقة محتملة خاضعة لمعايير فنية واستراتيجية واضحة.

وأكد فرانك أن التعاقد مع مهاجم جديد لن يتم إلا إذا كان جزءًا أصيلًا من مشروع النادي على المدى الطويل، مشددًا على أن توتنهام لا يتجه إلى حلول مؤقتة في منتصف الموسم، حتى في ظل الحاجة الواضحة لتدعيم الخط الهجومي، في إشارة إلى رفض فكرة ضم عمر مرموش على سبيل الإعارة.

ورحب المدير الفني في الوقت ذاته بعودة دومينيك سولانكي للمشاركة، معتبرًا إياه إضافة مهمة في هذه المرحلة، مع التعويل على العناصر المتاحة لعبور الفترة الصعبة إلى حين اكتمال صفوف الفريق وعودة المصابين.

وتزامن هذا التصريح مع تقارير صحفية إنجليزية تحدثت عن اهتمام توتنهام بعمر مرموش، في ظل تراجع مشاركاته الأساسية مع مانشستر سيتي واعتماد الإسباني بيب غوارديولا عليه كخيار بديل، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية خروجه بحثًا عن دور أكبر في المشاركة.