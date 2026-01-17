قبل مواجهة مصر.. نيجيريا لا تعرف الخسارة في مباريات البرونز

يدخل منتخب نيجيريا مواجهة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 2025 أمام مصر، وهو يحمل سجلًا استثنائيًا في مباريات البرونزية، بعدما نجح في تحقيق الفوز في جميع المناسبات التي خاض خلالها هذا النوع من المواجهات، دون أن يتعرض لأي خسارة على مدار تاريخ مشاركاته القارية.

ويخوض المنتخبان المباراة بعد الخروج من الدور نصف النهائي، لكن بطريقتين مختلفتين؛ إذ ودع منتخب مصر المنافسة عقب الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد، بينما غادر المنتخب النيجيري البطولة بعد مباراة ماراثونية أمام المغرب انتهت بركلات الترجيح، في واحدة من أكثر مواجهات النسخة استنزافًا بدنيًا وذهنيًا.

وتحولت مباريات تحديد المركز الثالث إلى محطة مفضلة لمنتخب نيجيريا عبر تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعدما خاضها 8 مرات، ونجح في الفوز بها جميعًا، ليحصد رقمًا قياسيًا في عدد الميداليات البرونزية، دون أن يعرف طعم الهزيمة.

وبدأ هذا المسار منذ نسخة 1976، حين أنهت نيجيريا البطولة في المركز الثالث، قبل أن تتكرر الهيمنة في نسخ لاحقة، شملت مواجهات أمام منتخبات بحجم الكاميرون، السنغال، الجزائر وتونس، غالبًا بنتائج ضيقة، عكست قدرة “النسور الخضر” على إدارة هذا النوع من المباريات بهدوء وتركيز.

وكرست نيجيريا هذا التفوق في نسخ حديثة أيضًا، حيث فازت ببرونزية 2019 أمام تونس، وسبقتها برونزيات أعوام 2010 و2006 و2004، ليصبح المركز الثالث جزءًا ثابتًا من سجلها القاري، بعكس منتخبات كثيرة تعثرت في هذه المرحلة.

ويقف منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الأمم الأفريقية، أمام تحد مختلف، إذ لم تكن مباريات المركز الثالث محطة مضمونة للفراعنة تاريخيًا، بعدما خاضوها 6 مرات فقط، فازوا في ثلاث منها، واكتفوا بالمركز الرابع في ثلاث مناسبات أخرى.