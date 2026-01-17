أزمة جديدة قبل نهائي أمم أفريقيا

شهدت الساعات الماضية، أزمة تنظيمية جديدة قبل إسدال الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما أبدى منتخبا مصر ونيجيريا اعتراضهما على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن مكان وزمان تسليم الميدالية البرونزية.

ويتمسك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتسليم الميداليات البرونزية في ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط، يوم الأحد، عقب المباراة النهائية مباشرة، وهو ما قوبل برفض من منتخبي مصر ونيجيريا، ويرى الطرفان أن القرار يفرض أعباء غير مبررة، خاصة مع إقامة مباراة تحديد المركز الثالث في الدار البيضاء، ما يستلزم سفر المنتخب الفائز يوم السبت إلى الرباط، ثم الانتظار حتى يوم الأحد من أجل مراسم التتويج.

وأبدى المنتخبان تمسكهما بتسليم الميداليات فور نهاية مباراة تحديد المركز الثالث، احترامًا للنسق الطبيعي للبطولة، وتقديرًا للجهد المبذول داخل الملعب، بعيدًا عن تأجيل التتويج أو ربطه بالمباراة النهائية التي لا يكون أي منهما طرفًا فيها.

ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن بين اللجنة المنظمة في «كاف» ومسؤولي منتخبي مصر ونيجيريا، في محاولة لإقناعهما بالسفر إلى الرباط والالتزام بالترتيبات المعتمدة، دون صدور قرار نهائي يحسم الجدل حتى اللحظة.

وتقام مباراة مصر ونيجيريا، اليوم السبت، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، و6 مساءً بتوقيت مصر، على أن تلعب المواجهة في مدينة الدار البيضاء، قبل يوم واحد من المباراة النهائية للبطولة.