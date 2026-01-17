غيابات مؤثرة تضرب دفاع مصر قبل لقاء نيجيريا

تلقى منتخب مصر ضربة جديدة قبل مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تأكد غياب ثنائي الدفاع أحمد فتوح وياسر إبراهيم عن اللقاء بسبب الإصابة، ما يزيد من أعباء الجهاز الفني قبل ختام مشوار البطولة.

وأوضح إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن أحمد فتوح يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، ما استدعى استبعاده من الحسابات الفنية، فيما يعاني ياسر إبراهيم من آلام في أسفل الظهر حالت دون جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجهيز البدائل المناسبة لتعويض الغيابات الدفاعية، في ظل أهمية اللقاء أمام منتخب نيجيريا، والسعي لإنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة بعد الخروج من نصف النهائي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما خسر الفراعنة أمام السنغال بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، بينما ودع المنتخب النيجيري المنافسات عقب الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.