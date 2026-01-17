رونالدو يوسع الفجوة على عرش الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أكثر الرياضيين تأثيرًا داخل الملاعب وخارجها.

ووفقًا للإحصائيات التي جمعها موقع «سبورتيكو»، جاء رونالدو في صدارة القائمة بعد تمديد عقده مع فريق النصر في يونيو الماضي، بعائد سنوي يقارب 200 مليون جنيه إسترليني.

وبلغت أرباح رونالدو الإجمالية في عام 2025 نحو 194 مليون جنيه إسترليني، منها 149 مليونًا كراتب ومكافآت داخل الملعب، إضافة إلى 45 مليون جنيه إسترليني من عقود الرعاية والإعلانات.

وجاء الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز في المركز الثاني، بعد توقيعه صفقة ضخمة لأربع نزالات جديدة تُقدَّر بنحو 240 مليون جنيه إسترليني، وأسهمت مباراتاه خلال العام في تحقيق 93 مليون جنيه إسترليني داخل الحلبة، إلى جانب 9 ملايين جنيه إسترليني من العوائد التجارية، ليواصل بطل العالم السابق طريقه نحو بناء ثروة قد تجعله مليارديرًا في المستقبل القريب.

واحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثالث في القائمة، بإجمالي أرباح بلغ 97 مليون جنيه إسترليني، منها 45 مليونًا كراتب مع إنتر ميامي الأمريكي، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني من عقود الرعاية، ليؤكد استمرار تفوقه التجاري.

وكان كريم بنزيما اللاعب الوحيد الآخر ضمن قائمة العشرة الأوائل، بعدما حصد 86 مليون جنيه إسترليني، بواقع 82 مليونًا كراتب مع نادي الاتحاد، و4 ملايين من الإعلانات.

وشهدت القائمة حضورًا قويًا لنجوم الرياضات الأمريكية، حيث حل لاعب البيسبول خوان سوتو رابعًا بإجمالي 96 مليون جنيه إسترليني، متقدمًا مباشرة على أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس، الذي جاء خامسًا بإيرادات بلغت 96 مليون جنيه إسترليني أيضًا، معظمها من عقود الرعاية.

كما تواجد ستيف كاري في المركز السابع بإجمالي 78 مليون جنيه إسترليني، بينما جاء شوهي أوتاني ثامنًا، كأكثر الرياضيين حصولًا على عوائد رعاية في القائمة، محققًا 75 مليون جنيه إسترليني خارج الملعب. وحل كيفن دورانت تاسعًا بـ75 مليون جنيه إسترليني، في حين كان لاعب الغولف جون رام الاسم الوحيد من رياضة الغولف ضمن العشرة الأوائل.

وخارج قائمة العشرة الأوائل، احتل كيليان مبابي المركز الثاني عشر بإجمالي 71 مليون جنيه إسترليني، بينما تراجع نيمار إلى المركز الثلاثين منذ عودته إلى سانتوس، بإيرادات بلغت 45 مليون جنيه إسترليني. وجاء بطل الفورمولا 1 سبع مرات، لويس هاميلتون، في المركز الحادي عشر، بفارق ضئيل عن القمة، بعدما جمع 74 مليون جنيه إسترليني.

وتعكس هذه الأرقام الفجوة الكبيرة التي صنعها كريستيانو رونالدو في صدارة الرياضيين الأعلى أجرًا عالميًا، في ظل الجمع بين العقود الضخمة داخل الملعب والحضور التسويقي الطاغي خارجه.