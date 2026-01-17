قوانين أكثر شدة لمكافحة إضاعة الوقت والتظاهر بالإصابة

يسعى المسؤولون عن سن قوانين كرة القدم إلى تشديد الإجراءات الرادعة لإضاعة الوقت، من خلال حزمة تعديلات جديدة تهدف إلى الحد من تظاهر اللاعبين بالإصابة والتلاعب بزمن اللعب، وذلك ضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المقرر عقده في لندن الثلاثاء المقبل.

ويركز المجلس على معالجة التأخيرات الناتجة عن الإصابات، إلى جانب دراسة فرض قيود زمنية أكثر صرامة على عمليات التبديل. ورغم وجود قانون حالي يلزم اللاعب الذي يغادر الملعب لتلقي العلاج بالبقاء خارجه لمدة 60 ثانية، بهدف الحد من التظاهر بالإصابة، فإن واضعي القوانين يدرسون توسيع نطاق هذا الإجراء بعد النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تجربة كأس العرب الأخيرة في قطر.

وخلال البطولة العربية، كان يطلب من أي لاعب ميداني يتلقى علاجًا طبيًا مغادرة الملعب لمدة دقيقتين كاملتين، ما لم يكن ضحية مخالفة تستوجب بطاقة صفراء أو حمراء على المنافس. ويُعد هذا التعديل، رغم الجدل الذي أثاره، خطوة فعالة في تقليص حالات التلاعب بالإصابات.

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعميم هذا الإجراء على نطاق أوسع، إلى جانب بحث حلول مماثلة للتعامل مع حراس المرمى، وفقًا لما أوردته صحيفة «تايمز»، حيث تشير التقارير إلى أن بعض المدربين يشجعون حراسهم على السقوط أرضًا لإيقاف اللعب، مستفيدين من عدم إمكانية خروجهم من الملعب، ما دفع المسؤولين إلى مناقشة خيار استبدالهم مؤقتًا بلاعبين من خارج الملعب.

وكان «فيفا» قد أقر هذا الموسم قانونًا جديدًا يُعاقَب بموجبه حراس المرمى باحتساب ركلة ركنية ضدهم في حال احتفاظهم بالكرة لفترة طويلة، بعد توجيه إنذار للحارس عبر عد تنازلي مدته 8 ثوان، ويدرس مجلس الاتحاد الدولي توسيع هذا الإجراء ليشمل ركلات المرمى ورميات التماس، إذا رأى الحكام أنها تُستخدم وسيلة لإضاعة الوقت.

وشهدت الملاعب الإنجليزية هذا الموسم تزايدًا في إنذارات حراس المرمى خلال الدقائق الأخيرة من المباريات، إلى جانب انتشار رميات التماس الطويلة التي تستغرق وقتًا أطول في التنفيذ، وهو ما يضعها تحت مجهر القوانين الجديدة، شريطة ثبوت استخدامها للمماطلة.

كما ينتظر أن يصدر «فيفا» تحديثًا بشأن ما يعرف بقانون «فينغر»، المتعلق بتعديل تفسير التسلل وفرض مسافة واضحة بين المهاجم والمدافع. ورغم الدور البارز لمدرب أرسنال السابق في الدفع نحو هذا التغيير، فإن المقترح يواجه معارضة قوية من الاتحادات البريطانية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الجهات المنظمة إلى تسريع نسق اللعب، والحفاظ على عدالة المنافسة، وتقليص كل أشكال إضاعة الوقت التي تؤثر على متعة كرة القدم.