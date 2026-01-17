رسالة أمريكية تطمئن الجماهير: لا قيود على تأشيرات مشجعي كأس العالم

تحركت وزارة الخارجية الأمريكية لاحتواء مخاوف جماهير كرة القدم، مؤكدة أن بطولة كأس العالم لن تتأثر بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة بتجميد طلبات التأشيرة لـ 75 دولة، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وكان القلق قد تصاعد بعد الكشف عن أن 15 دولة من بين المشمولة بالتجميد تشارك في منافسات كأس العالم هذا الصيف، ما أثار تساؤلات حول إمكانية منع المشجعين من دخول الولايات المتحدة، غير أن وزارة الخارجية سارعت إلى توضيح الموقف، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة لا تمس جماهير البطولة.

وفي بيان تلقته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «ينطبق هذا الإجراء على تأشيرات الهجرة فقط، ولا يشمل تأشيرات غير المهاجرين، مثل تأشيرات السياحة، والرياضيين، وأفراد عائلاتهم، والإعلاميين الراغبين في السفر لحضور كأس العالم».

وتضم قائمة الدول المشاركة والمتأثرة بالتجميد دولًا بارزة كالبرازيل، والمغرب، وكولومبيا، ومصر، وأوروغواي، إلا أن شروط الدخول، ما لم يطرأ تغيير مفاجئ في السياسة، لن تنطبق على مشجعي كرة القدم القادمين لحضور البطولة.

وكانت المخاوف قد بدأت الأربعاء الماضي، عقب صدور مذكرة داخلية من وزارة الخارجية وجهت المسؤولين القنصليين إلى رفض منح تأشيرات لمتقدمين من 75 دولة، في إطار إعادة تقييم إجراءات الفحص الأمني والتحقق من الخلفيات.

ومن المقرر تنفيذ التجميد غير المحدد في 21 يناير 2026، دون إعلان مدة زمنية واضحة لاستمراره، كما تضمنت المذكرة توجيهات برفض طلبات المتقدمين الذين يُحتمل اعتمادهم على المساعدات العامة داخل الولايات المتحدة، مع مراعاة عوامل أخرى مثل الحالة الصحية، والعمر، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيجوت: «ستستخدم وزارة الخارجية صلاحياتها القائمة منذ فترة طويلة لاعتبار بعض المهاجرين المحتملين غير مؤهلين، إذا كانوا سيشكلون عبئًا على الولايات المتحدة أو يستغلون كرم الشعب الأمريكي».

وتشمل قائمة الدول المشاركة في كأس العالم والمتأثرة بقرار تجميد الهجرة البرازيل، والمغرب، وهايتي، والجزائر، والرأس الأخضر، وكولومبيا، وكوت ديفوار، ومصر، وغانا، وإيران، والأردن، والسنغال، وتونس، وأوروغواي، وأوزبكستان.

وبينما يستمر الجدل حول سياسة الهجرة الأمريكية، أكدت الخارجية أن أبواب الولايات المتحدة ستظل مفتوحة أمام مشجعي كرة القدم، في رسالة تهدف إلى الحفاظ على أجواء الاستقرار قبل انطلاق الحدث الرياضي الأضخم عالميًا.