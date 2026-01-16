ما وراء الكواليس.. سنغالي وراء فوضى مؤتمر حسام حسن في أمم أفريقيا

كشف صحفي مصري موجود في المغرب لتغطية بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 كواليس ما وصفه بـ«الفوضى التنظيمية» التي أحاطت بالمؤتمر الصحفي لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الأزمة لم تكن وليدة سؤال صحفي مغربي فقط، بل امتدادًا لسلسلة من الممارسات الاستفزازية التي بدأت قبل مباراة مصر والسنغال، وكان بطلها منسق إعلامي سنغالي عينه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وقال الصحفي المصري: «لازم نرجع خطوة للخلف شوية علشان نفهم اللي حصل صح، منسق مباراة مصر والسنغال كان سنغالي، وده في حد ذاته شيء يدعو للدهشة، إزاي الكاف يعين شخص من جنسية أحد أطراف المباراة كمسؤول إعلامي في بطولة مجمعة؟».



وأضاف: «المنسق السنغالي تعامل مع البعثة الإعلامية المصرية بطريقة مستفزة جدًا، وكان واضح إنه بيجامل الصحفيين السنغاليين على حسابنا.د رفض يمنح الصحفيين المصريين تصاريح المنطقة المختلطة، وفي نفس الوقت منح مواطنيه كل شيء، وبأسلوب فيه تعنت وطريقة غير لائقة».



وتابع الصحفي روايته: «الموضوع تطور لدرجة إن عدد من الزملاء دخلوا المباراة بعد انطلاقها، وتجمع عدد كبير من الصحفيين والمصورين المصريين قدام بوابة الإعلام في مشهد صعب ومهين»، وأشار إلى واقعة تصعيدية قبل مباراة السنغال قائلًا: «دخل أحد الزملاء الصحفيين، في مشادة مع المنسق السنغالي، لأنه كان يصر هو ومعاه عدد من الزملاء إن كل الصحفيين المصريين يدخلوا ويشتغلوا، خاصة إن عددنا قليل جدًا مقارنة بعدد الصحفيين السنغاليين».



واستكمل الصحفي: «اليوم، وإحنا رايحين ملعب محمد الخامس لحضور مؤتمر حسام حسن قبل مباراة نيجيريا، اتفاجئنا إن نفس المنسق السنغالي موجود ومشرف على المؤتمر». وأضاف بنبرة غاضبة: «المنسق استعان بزميلة من جنوب أفريقيا لإدارة المؤتمر، وهو تفرغ للإشراف وتوجيه نظرات ساخطة للصحفيين المصريين»، وأوضح تفاصيل ما جرى داخل المؤتمر: «المؤتمر بدأ طبيعي، حسام حسن اتكلم عن منتخب مصر ومباراة نيجيريا، لكن وقت الأسئلة المنسقة منحت الفرصة لعدد كبير من الصحفيين المغاربة، رغم إن المؤتمر خاص بمباراة مصر ونيجيريا.. لما اعترضنا قالوا إن الجنسيات غير واضحة، ومفيش مشكلة».



وأضاف: «سأل صحفي مغربي حسام حسن سؤال استفزازي عن تحميل الفشل للتنظيم والملاعب، وحسام رفض طريقة السؤال.. الغريب إن المنسقة رجعت وسمحت لصحفي مغربي تاني يسأل نفس السؤال، وبعده ثالث.. وكل الأسئلة في نفس الإطار، رغم إن قواعد المؤتمرات الصحفية بتمنع تكرار الأسئلة، وبتلزم إن تكون في صلب المباراة».

وأكد الصحفي المصري: «برغم الاستفزاز، حسام حسن لم يشتبك مع أحد، ولا إحنا اشتبكنا مع أي صحفي مغربي، كل اللي طلبناه إن يكون لينا حق السؤال.. كلمنا المشرف السنغالي أكتر من مرة، ولا حياة لمن تنادي، محمود تريزيجيه نفسه كان مستغرب اللي بيحصل، ومستغرب إن الصحفيين المصريين مش مسموح لهم بالسؤال».



وأوضح موقفه الشخصي قائلًا: «كنت عايز أسأل حسام حسن عن محمد صلاح، وهل حصل أي حديث عن اعتزال أو غيابه عن مباراة نيجيريا، لكن ماخدتش فرصة... اضطريت أسأله بعد المؤتمر».

وتابع: «حصلت مناقشات بسيطة بعد المؤتمر، وعدد من الزملاء المغاربة تفهموا موقفنا، وأنا بشهد إن علاقتي بزملاء مغاربة كتير ممتازة، واتعاملت هنا بمحبة وترحاب، والمشكلة عمرها ما كانت مع الصحافة المغربية».

واختتم روايته بكشف سبب الانسحاب الجماعي: «لما جه مؤتمر مدرب نيجيريا، قررنا كإعلام مصري ننسحب ونسجل موقف اعتراضي... وأعلنا انسحابنا اعتراضًا على طريقة إدارة مؤتمر مدرب مصر وعدم منح الصحفيين المصريين حق السؤال».



يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد خروج الفراعنة من نصف النهائي بالخسارة أمام السنغال بهدف دون رد، فيما ودع المنتخب النيجيري البطولة من الدور نفسه عقب الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح. ويخوض المنتخب المصري اللقاء بطموح إنهاء مشواره القاري بصورة إيجابية، وتحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية.