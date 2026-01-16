خسارة درامية أمام فيتنام تنهي مشوار منتخبنا الأولمبي في كأس آسيا

ودع منتخبنا الوطني الأولمبي نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً مساء اليوم، من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام منتخب فيتنام 2-3، في الوقت الإضافي لمباراتهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة مساء اليوم الجمعة، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، حيث تقدم منتخب فيتنام مرتين بالتسجيل بهدفي نغوين لي فات ونغوين دينه باك في الدقيقتين 39 و62، وفي كل مرة كان منتخبنا يدرك التعادل سريعاً في الدقيقة 42 و68 عن طريق جونيور ندياي ومنصور سعيد المنهالي، قبل أن يسجل فام مينه فوك الهدف الثالث والفوز لمنتخب فيتنام في الدقيقة 101، ويصعد فريقه إلى المربع الذهبي ليلتقي الثلاثاء المقبل الفائز من مواجهة الدور ربع النهائي غداً السبت بين منتخبي أوزبكستان والصين.



وقطع الأداء الحذر من الفريقين في الدقائق الأولى للمباراة تسجيل منصور المنهالي هدفاً لمنتخبنا ألغاه الحكم بداعي وجود لمسة يد من اللاعب في الدقيقة 15، وأكدت تقنية الفيديو صحة قرار الحكم، كما أكدت قراره بعدم احتساب ركلة جزاء لمنتخبنا في الدقيقة 28، وأضاع علي المعمري أولى الفرص الحقيقية للتسجيل في المباراة بالدقيقة 34، عندما لعب كرة رأسية في الشباك الخارجية للمرمى الفيتنامي.



وسدد علي عبدالعزيز كرة قوية لمنتخبنا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37، ارتطمت بعارضة مرمى فيتنام وواصلت طريقها إلى خارج الملعب، وعلى عكس سير المباراة وأفضلية منتخبنا الواضحة، أحرز منتخب فيتنام هدفاً في الدقيقة 39 عن طريق نغوين لي فات بتسديدة بقدمه اليمنى بعد تمريرة حاسمة من نغوين دين باك، وسط غياب التركيز من مدافعي منتخبنا الذي أدرك التعادل سريعاً في الدقيقة 42 برأسية جونيور ندياي، بعد كرة رأسية أخرى مرتدة من عارضة المنتخب الفيتنامي.



وتراجع أداء منتخبنا الهجومي في الشوط الثاني، ما منح المنتخب الفيتنامي أفضلية السيطرة وتمكن من تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 62، بكرة رأسية خلفية من نغوين دينه باك، من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية السفلية اليسرى، بعد تمريرة عرضية من فام مينه فوك، وأدرك منتخبنا التعادل سريعاً مجدداً عن طريق منصور سعيد المنهالي، بكرة رأسية بعد كرة عرضية من ريتشارد أكونور في الدقيقة 68.



وتألق خالد توحيد، حارس مرمى منتخبنا، في التصدي لفرصة فيتنامية خطيرة في الدقائق القاتلة، ليفرض تمديد اللقاء إلى وقت إضافي على شوطين، واستفاد المنتخب الفيتنامي من دربكة في المنطقة الدفاعية لمنتخبنا، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 101، بتسديدة من فام مينه فوك، وحاول منتخبنا العودة بالنتيجة في الشوط الإضافي الثاني، إلا أن استبسال دفاع فيتنام حال دون التعادل للمرة الثالثة، ليخفق «الأبيض الأولمبي» في التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة للمرة الأولى في تاريخه.