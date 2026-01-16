طائرة مجهولة توقف مران منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

شهد المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا واقعة غير معتادة، بعدما رصد الجهاز الفني والإداري طائرة درون تحلق فوق محيط ملعب التدريب، ما دفع لاتخاذ قرار فوري بإيقاف المران مؤقتاً، في خطوة هدفت إلى الحفاظ على سرية التحضيرات الفنية قبل اللقاء المرتقب.



وتدخل الجهاز الإداري بسرعة عقب ملاحظة الطائرة، حيث تم إيقاف التدريبات إلى حين إبعادها تماماً عن محيط الملعب، والتأكد من عدم تسجيل أي لقطات قد تكشف الخطط التكتيكية التي يعمل عليها الجهاز الفني.

وشدد مسؤولو المنتخب المصري على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية حول التدريبات خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب موعد المباراة، في ظل التخوف من أي محاولات لتسريب تفاصيل فنية أو التأثير على تركيز اللاعبين قبل المواجهة.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد خروج الفراعنة من نصف النهائي بالخسارة أمام السنغال بهدف دون رد، فيما ودع المنتخب النيجيري البطولة من الدور نفسه عقب الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.



ويخوض المنتخب المصري اللقاء بطموح إنهاء مشواره القاري بصورة إيجابية، وسط تركيز كامل من الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية، والعمل على تهيئة اللاعبين نفسياً بعيداً عن أي مؤثرات خارجية، من أجل تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية.