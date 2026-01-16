بعيداً عن الكرة.. موهبة غير متوقعة داخل منزل رونالدو

بعيداً عن أضواء وضجيج الملاعب، خطفت لحظة عائلية بسيطة داخل منزل كريستيانو رونالدو أنظار المتابعين، بعدما كشفت عن موهبة غير متوقعة لإحدى بناته، لتتحول لقطة عفوية إلى حديث واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وتظهر جانباً مختلفاً في حياة النجم البرتغالي.



وشاركت جورجينا شريكة رونالدو مقطع فيديو لابنتهما ألانا مارتينا، البالغة من العمر ثماني سنوات، وهي تؤدي أغنية فيلم «تايتانيك» الشهيرة، في أجواء منزلية هادئة بعيدة عن أي تصنع أو إعداد مسبق.

الأداء جاء صادقاً ومفاجئاً، وعكس ثقة صوتية لطفلة في هذا العمر، وتم تصوير الفيديو داخل المنزل، حيث ظهرت ألانا جالسة بهدوء، تتابع كلمات الأغنية من هاتفها المحمول، وتغني باللغة الإنجليزية بطلاقة، محافظة على النبرة والإيقاع، مع تنويعات صوتية بسيطة منحت الأداء طابعاً مؤثراً، ما دفع كثيرين للإشادة بموهبتها الموسيقية.



ولم تكن هذه اللحظة الأولى التي تظهر فيها ألانا اهتمامها بالموسيقى، إذ سبق أن ظهرت في مقاطع أخرى وهي تؤدي أغنية فيلم «فروزن» الشهيرة، إلى جانب أعمال موسيقية متنوعة بلغات مختلفة، ما أظهر تنوعاً في ذائقتها الفنية وتفاعلاً مبكراً مع عالم الغناء.



وتحرص عائلة رونالدو على دعم مواهب أطفالهم في إطار من الانضباط والهدوء، بعيداً عن الضغوط أو التوجيه القسري. فإلى جانب الدراسة، تمارس ألانا أنشطة أخرى مثل الجمباز والباليه، كما تتلقى دروساً موسيقية منتظمة، حيث تدرس العزف على الكمان، بينما تركز شقيقتها إيفا على العزف على البيانو.



وتعتبر هذه الأمور من القيم التي يحرص كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز على ترسيخها داخل المنزل، والتي تقوم على العمل الجاد، والانضباط، ومنح الأطفال مساحة لاكتشاف شغفهم الحقيقي دون فرض مسار معين عليهم، سواء في كرة القدم أو غيرها.