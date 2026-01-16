مشهد غير معتاد في أمم أفريقيا.. الإعلام المصري يعلن انسحابه

شهد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025 مشهداً غير معتاد، بعدما قرر عدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين مغادرة القاعة اعتراضاً على طبيعة الأسئلة المطروحة من جانب بعض ممثلي الصحافة المغربية، وعدم إتاحة الفرصة لهم لطرح أسئلتهم خلال المؤتمر.



وجاءت الواقعة في أعقاب حالة من التوتر داخل القاعة، بعد توجيه سؤال اعتبر استفزازياً للمدير الفني حسام حسن، تضمن تحميله إخفاق المنتخب المصري للملاعب والفنادق في المغرب، وهو ما قوبل برفض من المدرب، الذي رد قائلاً: «سؤالك غير لائق ولن أرد عليه»، مؤكداً رفضه لهذا الأسلوب في الطرح الإعلامي.



وتصاعدت الأجواء عقب الموقف، في ظل شعور الإعلام المصري بتجاهل متكرر لأسئلته، مقابل منح مساحة أكبر لأسئلة وصفت بأنها خارجة عن الإطار الفني، ما دفع الصحفيين المصريين لاتخاذ قرار جماعي بمغادرة المؤتمر تعبيراً عن اعتراضهم على إدارة الجلسة الإعلامية.



وتقام مباراة مصر ونيجيريا غداً السبت، ضمن مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي.

وكان منتخب مصر قد ودع البطولة عقب خسارته أمام السنغال بهدف دون رد، في مباراة اتسمت بالندية في تفاصيلها، بينما غادر منتخب نيجيريا المنافسات بعد تعادله سلبياً مع المغرب قبل أن يخسر بركلات الترجيح، في نصف نهائي شهد إثارة كبيرة حتى لحظاته الأخيرة.