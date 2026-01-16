العين والوحدة.. كلاسيكو الزمن الجميل على صفيح ساخن



يشهد استاد هزاع بن زايد في الساعة الـ7:45 من مساء السبت المواجهة المثيرة التي تجمع العين مع ضيفه وغريمه التقليدي الوحدة في كلاسيكو الزمن الجميل لحساب الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين وهي المباراة التي لا تخضع لحسابات الترتيب بقدر ما تخضع لحسابات الكلاسيكو والخصوصية التاريخية لمواجهات الفريقين وشغف جماهيرهما، إذ يسعى كل فريق لفرض كلمته وحصد النقاط الثلاث، مستعيناً بأسلحته الخاصة التي يراهن عليها لترجيح كفته وتحقيق أهدافه، فالعين المتصدر برصيد 30 نقطة وصاحب الأرض والجمهور يتطلع لتعزيز صدارته، في حين يتطلع الوحدة الذي يقع في المركز الثالث برصيد (25 نقطة) لتقليص الفارق والاقتراب أكثر.



وخلال عهد الاحتراف التقى الفريقان على ملعب استاد هزاع بن زايد، 11 مرة ومالت الكفة لمصلحة العين الذي فاز في 6 مباريات مقابل 4 للوحدة، في حين حضر التعادل بينهما في مباراة واحدة، كما تواجها على الملعب ذاته في 23 مباراة بكل البطولات، وفاز العين في 12، في حين فاز الوحدة في 8 مباريات، وتعادلا في 3 مناسبات.



ويراهن كل طرف على عدد من الأوراق الرابحة لإحداث التفوق المنشود في ملعب اللقاء، إذ يقود العين المهاجم التوغولى لابا كودجو، الذي يتطلع للابتعاد بصدارته الهدافين بعد أن رفع غلته إلى 13 هدفاً، وفي الجانب الآخر يطمح السوري عمر خريبين، برصيد 9 أهداف لتقليص الفارق والاقتراب من الصدارة، كما تزخر صفوف الفريقين بعناصر متميزة مثل بلاسيوس، وتراوري، في العين، وتادش، وعبدالله حمد، في الوحدة.



وأوضح المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين في المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه للمواجهة المرتقبة، أنهم استثمروا الفترة الماضية بالشكل الأمثل للتحضير لمواجهة الوحدة، وأكد أن هدفهم الأول هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إلى جانب تقديم أداء يعكس شخصية الفريق في الميدان.، وأشار إلى أن العين سيخوض المواجهة أمام منافس قوي يمتلك عناصر مميزة، مؤكداً أن الأداء الجيد يبقى مهماً، لكن الأهم دائماً هو تحقيق الفوز.



وأكد مدرب العين جاهزية اللاعب الجديد أدريان شوت، للمشاركة، وأعرب عن رضاه عن مستواه البدني والفني، ومشيراً إلى أن المنافسة بين اللاعبين في هذا المركز تصب في مصلحة الفريق وتعزز من قوة المجموعة خلال المرحلة المقبلة.