الوصل يستقبل الجزيرة في صراع مراكز الصدارة

يستقبل الوصل ضيفه الجزيرة عند الخامسة و5 دقائق مساء السبت على ملعب استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من الدور الأول لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين في صراع مراكز الصدارة، ويدخلها كل فريق بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.



ويسعى الوصل إلى تصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات، بعد تعثره في الجولتين الماضيتين بخسارته أمام شباب الأهلي في المباراة المؤجلة، وتعادله أمام كلباء، وهي النتائج التي عطلت تقدمه نحو القمة، وأبقت رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع، ويأمل «الإمبراطور» في استعادة توازنه، والمحافظة على موقعه في جدول الترتيب، مع التطلع لمواصلة المنافسة على الصدارة خلال الدور الثاني من البطولة.



في المقابل، يدخل الجزيرة اللقاء بطموحات لا تقل عن مضيفه، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة، ويواجه تحديات متشابهة في سعيه للبقاء ضمن دائرة المنافسة، ويمنحه الفوز فرصة التقدم إلى المركز الرابع على حساب الوصل، وهو ما يشكل دافعاً إضافياً للفريق في مواجهة يتوقع أن تتسم بالقوة والندية.



من جانبه، شدد مسعود ميرال مدرب الوصل على ضرورة النهوض من جديد وتصحيح المسار بعد نزيف النقاط الأخير، مؤكداً أن فريقه مطالب بتحقيق الفوز أمام الجزيرة. وأوضح أن التحضيرات سارت بشكل طبيعي، وأن الأوضاع جيدة داخل صفوف الفريق، مع جاهزية اللاعبين لخوض هذه المواجهة المهمة وإنهاء الدور الأول بصورة إيجابية.