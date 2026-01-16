بعد أزمة المؤتمر الصحفي.. إبراهيم حسن يبعث برسالة قوية للصحفي المغربي

بعث إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، برسالة قوية عقب الجدل الذي أُثير خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني حسام حسن، الخاص بمباراة مصر ونيجريا، ردًّا على سؤال وصف بالاستفزازي من أحد الصحفيين المغاربة، على هامش منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.



وجاء تصريح إبراهيم حسن بعد انتهاء المؤتمر، ليعكس حالة الغضب داخل جهاز المنتخب المضري من أسلوب الطرح الذي اعتبره مسيئًا وغير مهني، خاصة بعد توجيه اتهامات مباشرة للمدير الفني بتحميل الإخفاق الفني للملاعب والفنادق، بدلًا من تقييم الأداء داخل المستطيل الأخضر.



وأكد مدير منتخب مصر رفضه التام لهذا النوع من الأسئلة، مشددًا على أن المنتخب المصري يمتلك تاريخًا كبيراً في البطولة القارية، ولا يحتاج إلى دروس في تقييم الإنجازات أو التقليل من قيمته، في إشارة صريحة إلى ما اعتبره تجاوزًا للحدود المهنية في الحوار الإعلامي.



وكان المؤتمر الصحفي قد شهد توترًا كبيراً، بعدما رفض حسام حسن الرد على سؤال الصحفي المغربي، واعتبره غير لائق، قبل أن تتصاعد الأجواء وتغادر بعض وسائل الإعلام المصرية القاعة اعتراضًا على طريقة إدارة المؤتمر وعدم إتاحة الفرصة لطرح أسئلتهم.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا، غدًا السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث، بعد خروجه من الدور نصف النهائي عقب الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد، فيما ودعت نيجيريا سباق المنافسة على اللقب من الدور ذاته بالخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.