زيدان: هكذا صنعنا مجد ريال مدريد

يعد الفرنسي زين الدين زيدان واحداً من أكثر المدربين شعبية في تاريخ ريال مدريد الإسباني، بعدما تولى قيادة الفريق في يناير 2016، وفي فترة اتسمت بتراجع النتائج تحت قيادة رافائيل بينيتيز، قبل أن ينجح في كتابة واحدة من أعظم الصفحات في تاريخ النادي، محققاً ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.



ونقلت صحيفة «إيه أس» حديثه عبر إحدى قنوات موقع يوتيوب، واستعاد خلاله المدرب الفرنسي كواليس رحلته مع النادي الملكي، منذ لحظة وصوله حتى بناء فريق لا يُقهر.

ويقول زيدان عن بداياته: «أتذكر أننا كنا نستعد لمباراة ضد إيبار عندما أتيحت لي فرصة تدريب الفريق الأول للريال، وعندما بدأت مع كاستيا، كنت أحلم بتدريب الفريق الأول، لكن بعد خسارة ثلاث مباريات في البداية، ظننت أن كل شيء انتهى».



وأضاف: كنا نصل في التاسعة صباحاً ونغادر في الحادية عشرة مساءً، وكنت أعرف حجم المسؤولية، وكان لدينا أفضل فريق في العالم، ورأيت اللاعبين وعرفت أنه إذا عملنا بجد فسنحقق أشياء عظيمة، وهذا ما حدث، ولم نكن نريد أن تكون جميع الحصص التدريبية متشابهة.



وتحدث زيدان عن التحدي الأكبر الذي واجهه عند استلام المهمة، قائلاً: «وصلنا إلى مرحلة حرجة، والفريق لم يكن في حالة بدنية جيدة، وكان علينا أن نغرس فكرة العمل الجماعي، واجتمعت مع قادة الفريق الأربعة وأخبرتهم بما أنتظره منهم، وعندما وافقوا على الالتزام، تغيّر كل شيء، وعادت السعادة واستعدنا الحماس».



وأكد المدرب الفرنسي أن الإعداد البدني كان حجر الأساس، وأوضح: «قلت لهم إنه لو لعبنا حينها أمام برشلونة أو أتلتيكو مدريد لخسرنا بنسبة 100%، ولكن بالعمل الجماعي، يمكننا هزيمتهم، وفي يناير لم نكن مستعدين، ولكن في نهاية الموسم فزنا على برشلونة في الليغا وأتلتيكو في دوري الأبطال».



وشدد زيدان على طبيعة العلاقة التي ربطته بلاعبيه، بقوله: «في ريال مدريد، كنا في خدمة اللاعبين، وهذا هو سر قوة الفريق، وإذا لم تكن موجوداً من أجل لاعبيك، فلن تنجح، ويجب أن يشعروا أنك تدعمهم حتى يتقبلوا أفكارك».



وأضاف: غرسنا ثقة كبيرة في اللاعبين، وكانوا بحاجة لاستعادة ثقتهم ولياقتهم وكل شيء، وعندما يكون اللاعب سعيداً، تنافسياً، ويستمتع بالتدريب واللعب، فمن الطبيعي أن يفوز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

واختتم زيدان حديثه قائلاً: «كنت أؤمن بأهمية كل لاعب، وإذا لم يتدرب اللاعب جيداً فلن يلعب، ومعرفة التشكيلة منذ يوم الاثنين أمر سيئ، لأن اللاعبين الذين لا يلعبون سيفقدون الحافز في التدريبات».