انجلترا تختبر أرض «ميكي ماوس» قبل البحث عن مجد المونديال

يستعد المنتخب الانجليزي لخوض مباريات ودية على أرض «ميكي ماوس»، سعياً لاكتشاف مملكة السحر المتمثلة في الفوز بكأس العالم 2026. وأكدت صحيفة «ديلي ميل سبورت» أن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يجري محادثات، بالتنسيق مع توماس توخيل مدرب منتخب انجلترا، لخوض مباراة ودية في مدينة أورلاندو السياحية والترفيهية الشهيرة بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك قبل بدء محاولة رفع كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1966.



وبينما من المقرر أن يتمركز منتخب انجلترا في مدينة كانساس سيتي عند انطلاق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فإن منتخب «الأسود الثلاثة» سيتوجه أولاً إلى فلوريدا لإقامة معسكر إعداد قبل البطولة مباشرة، يخوض خلاله مباراتين وديتين.



وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أنه، رغم امتناع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عن التعليق، يعتقد أن الاتحاد يرى العديد من الفوائد في هذه الخطط، إذ تعد فلوريدا موطناً لآلاف المغتربين والسياح البريطانيين، كما تمنح المباريات الودية التي من المقرر أن تكون تذاكرها بأسعار أقل بكثير من تذاكر مباريات كأس العالم، المشجعين فرصة مشاهدة منتخب «الأسود الثلاثة» على أرض أمريكية.



ولا يزال موقع مقر منتخب انجلترا في فلوريدا محل نقاش مستمر؛ فبينما تعد أورلاندو خياراً مثالياً للعائلات الشابة، قد تمثل مسألة الخصوصية تحدياً، ما يرجح كفة مدينة تامبا الواقعة على ساحل خليج فلوريدا كوجهة أنسب لاستضافة المنتخب الانجليزي.