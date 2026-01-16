بسبب سؤال استفزازي.. حسام حسن يدخل في مواجهة مع صحفي مغربي

دخل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في مواجهة مباشرة مع أحد الصحفيين المغاربة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الفراعنة أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما اعتبر سؤالًا وجه إليه «غير لائق»، ورفض الرد عليه بشكل قاطع.



وجاء الموقف المثير للجدل عندما تساءل أحد الصحفيين عما إذا كان حسام حسن يحمل إخفاق منتخب مصر للملاعب والفنادق في المغرب، قائلاً: «أنت تحمل فشلك للملاعب والفنادق؟»، وهو ما دفع المدير الفني للرد: «سؤالك غير محترم ولن أرد عليه»، مؤكدًا رفضه لهذا الأسلوب في الطرح الإعلامي.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا، مساء السبت، على ملعب محمد الخامس، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما ودع الفراعنة البطولة من الدور نصف النهائي عقب الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد.



وشهد المؤتمر الصحفي توترًا ملحوظًا، رغم محاولات حسام حسن الإبقاء على تركيزه في الجوانب الفنية، حيث شدد في تصريحات أخرى على رضاه عن أداء لاعبيه خلال البطولة، مشيرًا إلى أن الإصابات والإجهاد لعبا دورًا مؤثرًا في مباراة السنغال. وأكد المدير الفني أن منتخب مصر سيخوض مباراة نيجيريا بهدف إنهاء البطولة بصورة إيجابية، والاستفادة من اللقاء على المستوى الفني، خاصة في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2026.