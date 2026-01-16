مصادر مقربة تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

أكدت مصادر مقربة من أسرة الكابتن حسن شحاتة، أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، أن حالته الصحية مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا، نافية تمامًا ما تردد خلال الساعات الماضية من شائعات حول وفاته، والتي أثارت قلقًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية والعربية ومحبيه.

وأوضحت المصادر أن «المعلم» يتواجد حاليًا في منزل نجله كريم، بعد خضوعه مؤخرًا لإجراءات طبية وجراحة دقيقة، مؤكدة أن حالته لا تدعو للقلق، وأنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة في مرحلة استشفاء هادئة.

وفي السياق ذاته، نفى الإعلامي إسلام صادق صحة الأنباء المتداولة، مشيرًا عبر حسابه الرسمي إلى أن حسن شحاتة بحالة جيدة، ولا صحة لما أثير من شائعات، مؤكدًا أن ما تم تداوله افتقر لأي أساس من الصحة.

وكشف كريم حسن شحاتة أن والده كان قد خضع خلال الفترة الماضية لعملية جراحية دقيقة في البنكرياس، بعد أزمة صحية ناتجة عن ارتفاع شديد في نسبة الصفراء أثر على المرارة والكبد، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا، تضمن تركيب دعامة في القناة المرارية، قبل أن يخضع لاحقًا لجراحة استمرت نحو 14 ساعة وتكللت بالنجاح.

وأشار إلى أن الحالة الصحية لوالده شهدت تحسنًا تدريجيًا خلال الأيام الماضية، مع خضوعه لجلسات علاج ومرحلة تعاف، موجهًا الشكر لكل من حرص على السؤال والاطمئنان، ومثمنًا مشاعر الدعم التي تلقاها من الجماهير.

وشهدت الفترة الأخيرة حرص عدد من نجوم الكرة المصرية على زيارة حسن شحاتة والاطمئنان عليه، في مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها «المعلم» داخل الوسط الرياضي، وتقدير الجميع لمسيرته وتاريخه الممتد مع الكرة المصرية.