ريال مدريد يتحرك لضم هالاند في الصيف المقبل

قرر نادي ريال مدريد التحرك مبكرًا في سوق الانتقالات الصيفية، واضعًا النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على رأس أولوياته، في إطار خطة تهدف إلى إبرام صفقة كبرى تعيد رسم ملامح الخط الهجومي للفريق خلال السنوات المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أعاد فتح ملف هالاند بشكل جدي، معتبرًا إياه القطعة القادرة على قيادة مشروع رياضي جديد، خاصة بعد التذبذب الذي طبع أداء الفريق هذا الموسم والخروج من بطولتين في فترة زمنية قصيرة.

وتأتي هذه التحركات مع تعثر مفاوضات تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور، ما فتح الباب أمام سيناريوهات متعددة داخل أروقة «سانتياغو برنابيو»، تتعلق بإعادة هيكلة الخط الأمامي وضمان الاستمرارية التنافسية على أعلى مستوى.

وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» إلى أن ريال مدريد يدرس التحرك المبكر لحسم الصفقة، مستفيدًا من رغبة هالاند القديمة في خوض تجربة اللعب بقميص الفريق الملكي، إضافة إلى إعجابه بالحياة الكروية في إسبانيا، وهو ما يمنح النادي أفضلية محتملة في سباق التعاقد معه.

وتضع إدارة ريال مدريد الجانب المالي للصفقة ضمن أولوياتها، إذ لا تستبعد اللجوء إلى بيع فينيسيوس أحد نجوم الفريق في حال فشل مفاوضات التجديد الجارية، من أجل توفير الموارد اللازمة لتمويل صفقة قد تعد من الأضخم في تاريخ النادي.