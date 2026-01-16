ثلاثة سيناريوهات تحكم مستقبل عمر مرموش في يناير

يدخل عمر مرموش مرحلة مهمة في مسيرته مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوية، بعدما بات اسمه حاضرًا بقوة على طاولة المفاوضات، في ظل الغموض الذي يحيط بموقفه داخل مانشستر سيتي، وابتعاده عن الحسابات الفنية للإسباني بيب غوارديولا خلال الموسم الحالي.

وكشف موقع «أفريكا سوكر» أن نادي غلطة سراي التركي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مرموش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ضمن تحركات يقودها وكيل اللاعب جورج غاردي، في محاولة لمنح الدولي المصري فرصة المشاركة المنتظمة.

ويأتي هذا التحرك في وقت يعيش فيه مرموش وضعًا غير واضح مع مانشستر سيتي، إذ لم يحظ بفرص كافية للمشاركة، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله خلال النصف الثاني من الموسم، سواء بالبقاء أو الرحيل المؤقت.

ويقف اللاعب حاليًا أمام ثلاثة سيناريوهات قد ترسم ملامح قراره خلال شهر يناير؛ أولها الاستمرار مع مانشستر سيتي، إذ يختار مرموش البقاء داخل أسوار النادي الإنجليزي ومحاولة فرض نفسه في المنافسة على مكان أساسي، رغم صعوبة المهمة في ظل كثرة الخيارات الهجومية وتفضيلات الإسباني غوارديولا الفنية.

ويتمثل السيناريو الثاني في الانتقال إلى غلطة سراي، إذ يفتح خيار الإعارة إلى الدوري التركي بابًا جديدًا أمام مرموش لخوض تجربة مختلفة، تضمن له دقائق لعب أكبر، خاصة في ظل رغبة غلطة سراي في تدعيم صفوفه خلال النصف الثاني من الموسم.

أما السيناريو الثالث فيتمثل في انتظار عروض أوروبية أخرى، إذ يترقب اللاعب احتمالات مختلفة داخل القارة العجوز، في حال وصول عروض مناسبة تمنحه دورًا على المستوى الفني، سواء من خلال إعارة جديدة أو انتقال بشروط تختلف عن العرض التركي.

وخاض مرموش 15 مباراة هذا الموسم مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، بإجمالي 389 دقيقة، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بحسب أرقام موقع ترانسفير ماركت.