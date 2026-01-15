شباب الأهلي يشعل صراع الصدارة ويضيق الخناق على العين بفوز مهم على عجمان



أشعل شباب الأهلي الصراع على قمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بوصوله إلى 29 نقطة معززاً موقعه في المركز الثاني، بعد الفوز على ضيفه عجمان 3-1، على استاد راشد مساء اليوم، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة، وقلص «الفرسان» الفارق بينهم وبين العين المتصدر إلى نقطة واحدة فقط، قبل الجولة 13 والأخيرة للدور الأول، والتي ستشهد قمة العين وضيفه الوحدة بعد غد السبت، على استاد هزاع بن زايد، فيما يستقبل شباب الأهلي ضيفه دبا الاثنين المقبل، على استاد راشد.



وسجل ثلاثية شباب الأهلي، ماتيوس هنريقو سيلفا، وغويلهرم بالا، وسلطان عادل، في الدقائق 23 و30 و53، بينما أحرز هدف عجمان وليد أزارو في الدقيقة 39، وهو أول أهداف الفريق في آخر 3 مباريات بالدوري، مقابل 7 أهداف استقبلها مرماه، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة، وبقي في المركز التاسع، وازداد قرباً من منطقة خطر الهبوط، مع تراجع الفارق بينه وبين دبا والبطائح في المركزين 12 و13، إلى 4 نقاط فقط، وبينه وبين بني ياس في المركز 14 الأخير إلى 6 نقاط، ويستقبل عجمان ضيفه الظفرة الاثنين المقبل، في مواجهة تعادل 6 نقاط في صراع البقاء، وتقام على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 13.



وجاء الأداء متكافئاً بين الفريقين حتى الدقيقة 23، عندما وصلت الكرة إلى ماتيوس هنريقو سيلفا، داخل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه بمهارة ووضعها في شباك عجمان، معلناً هدفاً أول لشباب الأهلي، وزاد الهدف من حماس لاعبيه ليعززوا تقدمهم بهدف ثانٍ سريع في الدقيقة 30، عن طريق غويلهرم بالا، بعد كرة عرضية سريعة من الجانب الأيمن عن طريق يوري سيزار، وتمكن وليد أزارو من تقليص الفارق بتسجيل هدف لعجمان بتسديدة اصطدمت بقدم مدافع شباب الأهلي بوغدان، وغيرت مسارها لتسكن مرمى الحارس حمد المقبالي.



وزاد شباب الأهلي من ضغطه الهجومي، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 53، بعد متابعة جيدة من سلطان عادل، لتسديدة يوري سيزار المرتدة من حارس عجمان علي الحوسني، وأنقذ القائم الأيسر لمرمى عجمان فريقه من هدف رابع بتصديه لتسديدة ماتيوس هنريقو في الدقيقة 57، وتدخلت تقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود ركلة جزاء لعجمان في الدقيقة 65، وحافظ «الفرسان» على تفوقهم حتى صافرة النهاية، ليزداد الصراع شراسة مع العين على لقب «بطل الشتاء».