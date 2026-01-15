موعد عودة محمد صلاح إلى ليفربول بعد وداع أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية انجليزية عن الجدول الزمني لعودة محمد صلاح، مهاجم ليفربول، إلى صفوف فريقه بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عقب الخروج من الدور نصف النهائي أمام السنغال.

وودع منتخب مصر البطولة القارية بعد خسارته أمام السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ليغيب حلم التأهل إلى النهائي، ويتحول تركيز «الفراعنة» إلى مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا، المقررة يوم السبت المقبل.



أوضحت تقارير موقع «This Is Anfield» المتخصص في أخبار ليفربول أن محمد صلاح سيخوض مباراة مصر الأخيرة في البطولة أمام نيجيريا، قبل أن ينهي التزامه الدولي ويبدأ الاستعداد للعودة إلى انجلترا.

وتأكد غياب صلاح عن مواجهة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز، والمقررة السبت المقبل على ملعب «أنفيلد»، نظراً لتزامنها مع مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا.

ويصبح قائد منتخب مصر متاحاً للعودة إلى المشاركة مع ليفربول بداية من مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، المقررة يوم 21 يناير الجاري، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب «فيلدروم».



ويواصل ليفربول بعدها برنامجه المحلي بمواجهة بورنموث يوم 24 يناير، ضمن الجولة 23 من الدوري الانجليزي، فيما ينظر أن يكون أول ظهور لصلاح على ملعب «أنفيلد» عقب عودته، أمام نيوكاسل يونايتد يوم 31 يناير، في الجولة 24 من المسابقة.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 20 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أخرى، قبل أن يلتحق بصفوف منتخب مصر للمشاركة في البطولة القارية.