يوكانوفيتش: النصر عاش فترات صعود وهبوط في الدور الأول

أكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، أن فريقه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يطمح إليه، مشيراً إلى أن الأداء خلال الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين اتسم بعدم الاستقرار بين فترات جيدة وأخرى متراجعة.

وقال يوكانوفيتش: «عشنا فترات صعود وهبوط خلال أول 12 مباراة في المسابقة، لدينا القدرة على تقديم أداء أفضل، لكننا لم نكن ثابتين بالشكل المطلوب، ولم نحقق التوازن الكافي في المستوى».



وأضاف: «أفضل فتراتنا كانت عندما كنا مكتملي الصفوف، في حين عانينا في بعض المباريات من انخفاض حاد في الأداء، كما حدث أمام الشارقة في الجولة الماضية».

وأكد مدرب النصر أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في استعادة أفضل مستوى ممكن، موضحاً: «علينا أن نعمل على الاستقرار في الأداء. حتى عندما نمر بلحظات صعبة، يجب أن نكون أكثر تنافسية وصلابة، وألا نسمح لانخفاض المستوى بأن يؤثر كثيراً علينا».



وعن الاستعداد لمواجهة خورفكان، بعد غد ضمن منافسات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، أوضح يوكانوفيتش أن الفريق سيخوض حصتين تدريبيتين لحسم اختياراته، وقال: «لدينا حصتان تدريبيتان إضافيتان سنعمل خلالهما على معالجة أخطائنا، وتحديد أفضل تشكيلة ممكنة للمباراة، في ظل غياب بعض اللاعبين عن التدريبات خلال الأسبوع».



وتابع: «خورفكان فريق خطير رغم معاناته من بعض الغيابات بسبب الإيقاف والإصابة، وقدم مستويات متباينة هذا الموسم، لكن تركيزنا الأساسي يجب أن يكون على أنفسنا، وعلى تحسين ذهنيتنا وأدائنا واللعب بثقة أكبر».

وفي ما يخص الحالة الصحية لحارس المرمى أحمد شمبيه، الذي غاب عن المباريات في الفترة الأخيرة، كشف المدرب الصربي أن اللاعب بات قريباً من العودة، موضحاً: «شمبيه تحسن كثيراً بعد الإصابة التي تعرض لها قبل أسابيع، وهو ضمن خياراتنا للمباراة، وسنتخذ القرار النهائي بعد آخر حصة تدريبية».



كما تحدث يوكانوفيتش عن العناصر الجديدة، مشيراً إلى أن اللاعب القادم من الشارقة ديفيد بيروفيتش، بدأ العمل مع الفريق ويتمتع بجاهزية بدنية جيدة، وكذلك التركي سردار ساتسي، في حين يحتاج اللاعب النرويجي ماريوس هويبراتين، إلى بعض الوقت.

وختم مدرب النصر تصريحاته بالقول: «إذا وصلنا إلى أفضل مستوى لدينا، فأنا واثق من أننا قادرون على تقديم أداء أقوى وأن نكون أكثر تنافسية. وسنواصل العمل في هذا الاتجاه».