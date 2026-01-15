شغف غير مسبوق.. مباراة واحدة تحصد النصيب الأكبر من طلبات تذاكر المونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن أن مباراة دور المجموعات التي تجمع بين منتخبي كولومبيا والبرتغال كانت الأكثر طلباً ضمن المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس العالم 2026، في ظل إقبال جماهيري غير مسبوق على النسخة المقبلة من البطولة.



وأعلن «فيفا» تلقيه أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026، خلال فترة التقديم التي استمرت 33 يوماً وانتهت في 13 يناير الجاري، معتبراً هذا الرقم تاريخياً في البطولة.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الطلبات جاءت من مشجعين ينتمون إلى 211 دولة من مختلف الاتحادات الأعضاء، بمتوسط بلغ نحو 15 مليون طلب يومياً، بعد التحقق من كل طلب باستخدام بيانات بطاقات ائتمان متفردة لضمان الشفافية.



وتصدرت مواجهة كولومبيا والبرتغال، المقررة ضمن منافسات دور المجموعات في مدينة ميامي يوم 27 يونيو المقبل، قائمة المباريات الأكثر طلباً من الجماهير حول العالم، متفوقة على باقي مواجهات البطولة.

وأشار «فيفا» إلى أنه سيتم إخطار المتقدمين بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 5 فبراير المقبل، موضحاً أنه في حال تجاوز الطلب المعروض، سيتم تخصيص التذاكر عبر قرعة عشوائية.



ولفت الاتحاد الدولي إلى إتاحة فرص إضافية لشراء التذاكر للمتقدمين غير الناجحين، سواء من خلال مرحلة البيع الأخيرة بنظام أسبقية الحضور، أو عبر السوق الرسمي لإعادة بيع وتبادل التذاكر، الخاضع للوائح الاتحادات المحلية والدولية. وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 في 11 يونيو بمباراة الافتتاح التي تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي، على أن يقام النهائي في 19 يوليو بولاية نيوجيرسي.