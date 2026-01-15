تحرك فوري داخل ريال مدريد بعد وداع الكأس

بدأ ريال مدريد تحركات عاجلة داخل أروقة «سانتياغو برنابيو»، عقب الخروج المفاجئ من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الهزيمة أمام ألباسيتي، في نتيجة أربكت حسابات الإدارة، وفتحت باب المراجعة المبكرة لمستقبل الجهاز الفني بقيادة ألفارو أربيلوا.



وجاءت الصدمة في الظهور الأول لأربيلوا على مقاعد بدلاء الفريق، حيث ودع ريال مدريد البطولة أمام منافس ينشط في دوري الدرجة الثانية، ويحتل مراكز متأخرة، ما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم الأمور، رغم حداثة التجربة الفنية. وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، نقلاً عن الصحافي مانو كارينيو عبر إذاعة «كادينا سير»، أن إدارة النادي بدأت بالفعل جس نبض عدد من المدربين، تحسباً للموسم المقبل.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أربيلوا ينظر إليه داخل النادي كحل مؤقت حتى نهاية الموسم، رغم الأحاديث السابقة عن إمكانية منحه عقداً ممتداً حتى يونيو 2027، وهي الرؤية التي تغيرت عقب الخروج من الكأس.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد، كعادته، يضع النتائج في صدارة معايير التقييم، وهو ما يجعل مستقبل أربيلوا مرهوناً برد الفعل السريع في المباريات المقبلة، خاصة في ظل ضغط المنافسة محلياً وقارياً.